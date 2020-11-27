老舊還用膠帶補 扶輪社協助基隆成功國中會議室桌椅更新

基隆市成功國中教學會議室課桌椅老舊，已經使用20多年，有的還用膠帶貼貼補補。國際扶輪3490地區基隆分區基隆永昌扶輪，今天聯合基隆分區9社攜手合作，捐贈成功國中一批全新的教學會議室桌椅，讓學生有更好的教學學習環境。

市議員陳宜說，學校會議室課桌椅老舊，已經使用20多年，有的學生還用還用膠帶貼貼補補，結合社團的力量換新課桌椅，讓學生有更好的學習環境。

成功國中校長張志明表示，感謝這次協助淘汰這些長年使用破損不堪的設備，改善學校師生的教學環境，捐贈這批教學會議室的桌椅。

捐贈儀式由基隆永昌扶輪社助理總監許順發、地區副秘書劉威麟、地區辦公室副主任謝進福以及主辦單位基隆永昌扶輪社社長蔡長宏共同主持，辦單位有基隆永昌扶輪社、基隆扶輪社、基隆南區扶輪社、基隆東區扶輪社、基隆東南扶輪社、基隆西北扶輪社、基隆中區扶輪社、新北北海岸扶輪社、新北瑞芳扶輪社等9社。