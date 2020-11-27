光啟高中贈樹 替龜山國中打造鳳凰木步道

桃園市私立光啟高中與龜山國中情誼深遠，光啟校方今天捐贈2棵鳳凰木與1棵黃椰子樹，早上送往龜山國中舉行移樹典禮，鳳凰木安排種在校園左側原有4棵鳳凰木旁打造鳳凰木步道，恰逢多功能活動中心完工，屆時鳳凰花開，將成明年畢業季最美校景。

光啟高中董事長黃東榮說，與創校16年的龜山國中互動友好，陸續捐贈刻有「百年樹人」、「友誼之美」的大石，為讓龜山校園更充滿綠意，包辦捐樹與運送移植等費用，自己親自南下挑選，今天一早派專車從屏東出發，風塵僕僕抵達龜山國中移植。

龜山國中派出太鼓隊表演迎樹禮，為活動揭開序幕，校長范菁華特別感謝光啟高中的用心，為了2校的合作，學校也事先融入班級綜合領域及生命教育教學，鼓勵學生尊重與愛惜生命，今天移植完成後，學生也在樹旁掛上祝福卡，紛紛期盼新樹成長茁壯。

2棵鳳凰木樹齡13年，高約2層樓，移植地點就在校園左側的圍牆邊，與既有4棵鳳凰木「作伴」，在工程人員挖好樹穴後，高聳的鳳凰木在吊車作業下，緩緩置入樹穴之中，經由灌水填土完成移植，另棵黃椰子樹則種在校內穿堂左側「百年樹人」石頭旁，與右側既有的黃椰子樹相映成趣，校方打趣說是「左右護法」，來陪伴學生成長。

范菁華說，龜山國中每年都有植樹活動，也打造小農場、魚菜共生等場地，鼓勵學生愛鄉愛土，這次獲得光啟高中捐贈樹木，格外有意義；今天移樹典禮，2校也在鳳凰木下植立紀念牌見證，范菁華也回贈感謝狀與獎牌給黃東榮與光啟高中校長鄒紹騰致謝。