臺北修德國小校慶月 藝術X生活的跨領域饗宴

Boundary OPEN！打破學習的邊界，一場「藝術X生活的跨領域饗宴」即日起至29日在北市修德國小展開。今年修德國小校慶月特別不一樣，除了可以欣賞氣勢磅礡的管樂團演出以及嘉年華般的精采表演，更跨界結合臺北市文化局「藝啟學」（Art Together）藝文團隊、臺北市立交響樂師資以及南港社區大學等外部資源，讓音樂、視覺、表演藝術整體課程走出校園，跨入社區，打造南港後山埤藝術生活圈。

繼去年「開廂季-劇在抽屜」獲得熱烈迴響，今年2020藝啟學「開廂季：無邊界，Boundary OPEN！」擴大辦理，除了將專業劇場搬進校園以外，更納入週末社區日的概念，由學生擔任「小小導覽員」，以小朋友的視角帶領民眾進行藝術導覽。29日將邀請南港社區大學進行非洲鼓、簫笛、民族舞與搖擺舞與學生社團進行熱舞社、踢踏舞、合唱團表演，帶給親師生、社區民眾聽覺與視覺雙重享受。

四個進駐修德國小的藝文團隊成立「互動工作坊」與學生及社區共學︰BE劇團帶領的海洋環保手做工作坊、部落文化藝術團介紹阿美族海洋祭典與文化、InTW舞影工作室分享VR藝文論壇、思樂樂劇場將白晝之夜的南港原鄉紀錄帶進校園。從在地出發，本土情懷，到全球議題與未來想像，歡迎鄰里民眾參加，期待透過藝文團體、學校與社區的激盪，開啟藝術教育的無限可能。

如同「Nothing Is Impossible」學生啦啦隊舞蹈表演，凡事都有可能，打破學習的邊界與認知的框架，將藝術融入生活之中，歡迎大家一起來修德國小體驗這場跨領域的饗宴。

小小導覽員講解藝術創作。圖片提供／北市修德國小