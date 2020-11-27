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2020台中國際動畫影展開幕 至12月2日上映60場次作品
「2020台中國際動畫影展（TIAF）」即日起至12月2日在新時代凱擘影城展開為期6天的國際性年度動畫饗宴；今年策展主題重新思考動畫的表現方式與本質，以「翻轉動－畫」為發想，精選國內外153部優秀作品、預計放映60場次，更辦理多場映前導讀、映後座談、動畫講座及論壇，增加影展的深廣度。
台中市副市長令狐榮達今天攜手今年評審團為影展揭開序幕，並揭曉今年影展「3D立體翻銅獎座」，獎座由現代雕塑家羅文仁以全銅材質手工打造，將影展LOGO吉祥物啄木鳥化身動畫領航員，由2D轉為3D立體化的獨創銅雕獎座，不僅呼應這屆策展主題，也以展新面貌提升TIAF的能量與形象。
台中國際動畫影展為全台唯一以｢動畫｣為主題的城市影展，自2015年開辦至今已邁入第6屆，不但是台灣規模最大的國際動畫影展，也躍升為國際動畫創作者觀摩交流的舞台。
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