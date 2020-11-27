快訊

海軍中士深潛訓練突傳意外昏迷 加護病房裝葉克膜急救中

等不到1個多月後退休 高市分局警勤務中心主任心肌梗塞猝死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020台中國際動畫影展開幕 至12月2日上映60場次作品

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市副市長令狐榮達今天攜手今年評審團為影展揭開序幕，並揭曉今年影展「3D立體翻銅獎座」。記者喻文玟／攝影
台中市副市長令狐榮達今天攜手今年評審團為影展揭開序幕，並揭曉今年影展「3D立體翻銅獎座」。記者喻文玟／攝影

「2020台中國際動畫影展（TIAF）」即日起至12月2日在新時代凱擘影城展開為期6天的國際性年度動畫饗宴；今年策展主題重新思考動畫的表現方式與本質，以「翻轉動－畫」為發想，精選國內外153部優秀作品、預計放映60場次，更辦理多場映前導讀、映後座談、動畫講座及論壇，增加影展的深廣度。

台中市副市長令狐榮達今天攜手今年評審團為影展揭開序幕，並揭曉今年影展「3D立體翻銅獎座」，獎座由現代雕塑家羅文仁以全銅材質手工打造，將影展LOGO吉祥物啄木鳥化身動畫領航員，由2D轉為3D立體化的獨創銅雕獎座，不僅呼應這屆策展主題，也以展新面貌提升TIAF的能量與形象。

台中國際動畫影展為全台唯一以｢動畫｣為主題的城市影展，自2015年開辦至今已邁入第6屆，不但是台灣規模最大的國際動畫影展，也躍升為國際動畫創作者觀摩交流的舞台。

2020台中國際動畫影展登場，台中市今年影展「3D立體翻銅獎座」，獎座由現代雕塑家羅文仁（左）以全銅材質手工打造，將影展LOGO吉祥物啄木鳥化身動畫領航員，由2D轉為3D立體化的獨創銅雕獎座。記者喻文玟／攝影
2020台中國際動畫影展登場，台中市今年影展「3D立體翻銅獎座」，獎座由現代雕塑家羅文仁（左）以全銅材質手工打造，將影展LOGO吉祥物啄木鳥化身動畫領航員，由2D轉為3D立體化的獨創銅雕獎座。記者喻文玟／攝影
「2020台中國際動畫影展（TIAF）」即日起至12月2日在新時代凱擘影城展開為期6天的國際性年度動畫饗宴，精選國內外153部優秀作品、預計放映60場次。記者喻文玟／攝影
「2020台中國際動畫影展（TIAF）」即日起至12月2日在新時代凱擘影城展開為期6天的國際性年度動畫饗宴，精選國內外153部優秀作品、預計放映60場次。記者喻文玟／攝影

動畫 台中市

延伸閱讀

風車圖書、大葉大學產學合作 FOOD超人勇奪金鐘

2020大專校院機電創意實作競賽 120隊報名3隊脫穎而出

FLASH要停止支援別擔心 「網際網路檔案館」已經存檔上百款遊戲與動畫

影／疫情衝擊中高齡失業率高 求職卡卡「年齡關」先刷

相關新聞

屏東多校整併 校舍活化再利用

少子化效應，屏縣109學年度停辦1所國小、2分校、2分班停辦，1所國小改為分校，堪稱16年來最大規模學校整併，今年廢校的...

新埤國中拚出頭 轉型雙語實驗學校

少子化，小校力拚出頭天，屏東縣新埤國中連3年全校學生數是縣內國中人數最少學校，今年僅26名學生，學校朝轉型雙語國際教育實...

檸檬酸加小蘇打！國中生製自動救生裝置世界發明展摘金

小蘇打、檸檬酸遇水，竟能成救命裝置？宜蘭羅東鎮國華國中學生陳妍均、馮子晏、張詠捷，利用小蘇打、檸檬酸遇水產生二氧化碳的化...

2020台中國際動畫影展開幕 至12月2日上映60場次作品

「2020台中國際動畫影展（TIAF）」即日起至12月2日在新時代凱擘影城展開為期6天的國際性年度動畫饗宴；今年策展主題...

國中組長脫序 擋附幼用操場

台北市螢橋非營利幼兒園家長向議員徐立信陳請，指螢橋國中一名組長干擾附設在校內的幼兒園師生上課。徐說，這名組長不僅干擾幼兒...

積穗國小「紙圖書館」亮相 再生紙打造閱讀桌椅

為打造學子優質閱讀環境，積穗國小爭取外部資源， 今由在地企業正隆紙業捐贈一座「紙圖書館」，以回收紙再製成桌椅、書架，可愛...

客家美食成果展 學生、名廚共同創作客家料理

新北市客家事務局與新北市立三峽國中日前在學校內合辦「三角湧飄香傳情-新北客好食光」成果展，讓11位學生與名廚「阿全師」一...

影／國歌音高太難唱！新錄中學版國歌走原民風加小清新

唱國歌時，有不少學生覺得國歌音域太高、旋律沉重，而不願開口大聲唱。為了讓學生們都能放聲唱國歌，六龜高中合唱團在校長梁華蓁...

影／懸絲布偶穿針引線 南市崇明國中跨領域演出

台南市東區崇明國中以教育部「藝師藝有」經費，開設跨領域實作課程，學生學習布偶製作、懸絲偶操控，並且編劇、配樂、舞蹈，今天...

校園會客室／退休警教書法 陶冶偏鄉學子心性

偏鄉孩子的隔代教養與單親比率偏高，彰化縣儒林書法學會前理事長洪啟峰二○一三年從警界退休後到偏鄉國中小學，指導寫書法和硬筆...

桃園陽明高中跨校社群連獲國際發明大賽 勇奪1金2銀

桃園市立陽明高中跨校社群，繼上月底組1隊獲得波蘭國際發明展銀牌後，又有2隊參與2020年第11屆IIIC國際創新發明競賽...

貢寮5校合辦草嶺古道健行 鼓勵學生了解家鄉擁抱自然

一年一度的「草嶺古道芒花季」已正式展開，貢寮地區5所小學今日共同辦理「貢寮策略聯盟草嶺古道健行活動」，鼓勵學童「走向戶外...

熱門新聞

衛星眼中的台灣長怎樣？中央大學2021年曆帶你看

留澳2年學分全歸零 海外名校生轉回政大不後悔

學者批大學宿舍像貧民窟 新鮮人嘆：住那才能存到錢

影／創新條例通過 大學有望設小工研院開放學士直攻博士

國際小學堂／防護率95%？莫德納疫苗的5個祕密

公共衛生師國考明年首辦 7月報名11月考試

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。