勇！ 父曾拿金馬獎 24歲鄧兆良拍3支片奪4獎
今年7月剛從華梵大學畢業的美術與文創學系畢業生鄧兆良，9月率領華梵大學攝影與VR設計學系一、二年級學弟，參加農委會主辦的「國產茶創新飲茶風格影片競賽」，首次對外參賽就以三支影片打敗眾多職業老手，分別拿下金獎、評審特別獎、網路人氣獎、佳作等四大獎。
「國產茶創新飲茶風格影片競賽」參賽影片多達138支，24歲的鄧兆良以初生之犢之姿脫穎而出，引發業界關注。鄧兆良的創作底子深厚，他是知名導演鄧勇星之子，過去，鄧勇星曾以《奼紫嫣紅開遍》，拍攝知名作家白先勇的故事，也曾執導、編劇《到阜陽六百里》，拿下第48屆金馬獎最佳原著劇本獎。
鄧兆良從小在父親耳濡目染的環境下，也對美術創作、平面攝影、動態影像有濃厚興趣，大學教育也讓他獲益良多。
鄧兆良大二上學期赴四川美術學院交換學習攝影專業，便決定往影像領域發展，返校後開始在外實習、接案，直到大四華梵成立攝影與VR設計學系，遇到同是美術背景出身的攝影藝術家劉躍，兩人經常對談創作心境，激盪出許多火花，更讓他的影像創作層次大躍進。
鄧兆良說，大學生活給予學生自由創作的空間，讓他可以打破框架，不拘形式的盡情吸收養分，以美感為基底滋長創作思維，在思辨過程中呈現藝術。他也以這次參賽影片「雲霧繚繞，煙燻木柵鐵觀音」為例，校園周邊雲霧繚繞的山林環境，就是他的靈感泉源，心也特別容易靜下來。
除了「雲霧繚繞」一片摘下金獎，鄧兆良執導的另一支以空拍視角俯瞰茶山、帶出情感和土地味道的「看見，台灣茶」，也深獲評審欽賴，拿下評審特別獎；「心靜，才能體會茶的滋味」則獲得佳作。
過去，鄧兆良也曾為伍中行、花蓮代天府、高雄醫學大學、世界展望會等機關團體拍攝過宣傳形象影片，鄧兆良今年才剛畢業，就在百年老店伍中行的投資下創業，開設媒體整合行銷公司。他感性的說，謝謝一路支持他的人，他會帶著更謙虛的學習態度繼續往前進，產出更多好作品。
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