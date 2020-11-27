快訊

冬季團遊補助方案出爐！平日2天1夜以上、縣市還有加碼

面紅耳赤！議場下過內臟雨後 藍綠立委發生扭打

勇！ 父曾拿金馬獎 24歲鄧兆良拍3支片奪4獎

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
華梵大學美術與文創學系畢業生鄧兆良（前排右三）執導的影片，獲得「國產茶創新飲茶風格影片競賽」金獎。圖／華梵大學提供
華梵大學美術與文創學系畢業生鄧兆良（前排右三）執導的影片，獲得「國產茶創新飲茶風格影片競賽」金獎。圖／華梵大學提供

今年7月剛從華梵大學畢業的美術與文創學系畢業生鄧兆良，9月率領華梵大學攝影與VR設計學系一、二年級學弟，參加農委會主辦的「國產茶創新飲茶風格影片競賽」，首次對外參賽就以三支影片打敗眾多職業老手，分別拿下金獎、評審特別獎、網路人氣獎、佳作等四大獎。

「國產茶創新飲茶風格影片競賽」參賽影片多達138支，24歲的鄧兆良以初生之犢之姿脫穎而出，引發業界關注。鄧兆良的創作底子深厚，他是知名導演鄧勇星之子，過去，鄧勇星曾以《奼紫嫣紅開遍》，拍攝知名作家白先勇的故事，也曾執導、編劇《到阜陽六百里》，拿下第48屆金馬獎最佳原著劇本獎。

鄧兆良從小在父親耳濡目染的環境下，也對美術創作、平面攝影、動態影像有濃厚興趣，大學教育也讓他獲益良多。

鄧兆良大二上學期赴四川美術學院交換學習攝影專業，便決定往影像領域發展，返校後開始在外實習、接案，直到大四華梵成立攝影與VR設計學系，遇到同是美術背景出身的攝影藝術家劉躍，兩人經常對談創作心境，激盪出許多火花，更讓他的影像創作層次大躍進。

鄧兆良說，大學生活給予學生自由創作的空間，讓他可以打破框架，不拘形式的盡情吸收養分，以美感為基底滋長創作思維，在思辨過程中呈現藝術。他也以這次參賽影片「雲霧繚繞，煙燻木柵鐵觀音」為例，校園周邊雲霧繚繞的山林環境，就是他的靈感泉源，心也特別容易靜下來。

除了「雲霧繚繞」一片摘下金獎，鄧兆良執導的另一支以空拍視角俯瞰茶山、帶出情感和土地味道的「看見，台灣茶」，也深獲評審欽賴，拿下評審特別獎；「心靜，才能體會茶的滋味」則獲得佳作。

過去，鄧兆良也曾為伍中行、花蓮代天府、高雄醫學大學、世界展望會等機關團體拍攝過宣傳形象影片，鄧兆良今年才剛畢業，就在百年老店伍中行的投資下創業，開設媒體整合行銷公司。他感性的說，謝謝一路支持他的人，他會帶著更謙虛的學習態度繼續往前進，產出更多好作品。

導演鄧勇星（左）今年6月參觀鄧兆良的畢業展。圖／華梵大學提供
導演鄧勇星（左）今年6月參觀鄧兆良的畢業展。圖／華梵大學提供
鄧兆良（後排中）高舉「金獎」獎金，與團隊成員開心合影。圖／華梵大學提供
鄧兆良（後排中）高舉「金獎」獎金，與團隊成員開心合影。圖／華梵大學提供

華梵大學

延伸閱讀

《無聲》最佳新演員陳姸霏精湛演技沒話說！私底下還是位穿搭小達人

獨／魯蛇出頭天真實版　納豆的金馬艱辛路

「孤味」電影見面會 侯友宜贈「女王頭」給陳淑芳

金馬獎今年吸睛 台灣大myVideo直播收視人次創新高

相關新聞

屏東多校整併 校舍活化再利用

少子化效應，屏縣109學年度停辦1所國小、2分校、2分班停辦，1所國小改為分校，堪稱16年來最大規模學校整併，今年廢校的...

新埤國中拚出頭 轉型雙語實驗學校

少子化，小校力拚出頭天，屏東縣新埤國中連3年全校學生數是縣內國中人數最少學校，今年僅26名學生，學校朝轉型雙語國際教育實...

勇！ 父曾拿金馬獎 24歲鄧兆良拍3支片奪4獎

今年7月剛從華梵大學畢業的美術與文創學系畢業生鄧兆良，9月率領華梵大學攝影與VR設計學系一、二年級學弟，參加農委會主辦的...

國中組長脫序 擋附幼用操場

台北市螢橋非營利幼兒園家長向議員徐立信陳請，指螢橋國中一名組長干擾附設在校內的幼兒園師生上課。徐說，這名組長不僅干擾幼兒...

積穗國小「紙圖書館」亮相 再生紙打造閱讀桌椅

為打造學子優質閱讀環境，積穗國小爭取外部資源， 今由在地企業正隆紙業捐贈一座「紙圖書館」，以回收紙再製成桌椅、書架，可愛...

客家美食成果展 學生、名廚共同創作客家料理

新北市客家事務局與新北市立三峽國中日前在學校內合辦「三角湧飄香傳情-新北客好食光」成果展，讓11位學生與名廚「阿全師」一...

影／國歌音高太難唱！新錄中學版國歌走原民風加小清新

唱國歌時，有不少學生覺得國歌音域太高、旋律沉重，而不願開口大聲唱。為了讓學生們都能放聲唱國歌，六龜高中合唱團在校長梁華蓁...

影／懸絲布偶穿針引線 南市崇明國中跨領域演出

台南市東區崇明國中以教育部「藝師藝有」經費，開設跨領域實作課程，學生學習布偶製作、懸絲偶操控，並且編劇、配樂、舞蹈，今天...

校園會客室／退休警教書法 陶冶偏鄉學子心性

偏鄉孩子的隔代教養與單親比率偏高，彰化縣儒林書法學會前理事長洪啟峰二○一三年從警界退休後到偏鄉國中小學，指導寫書法和硬筆...

桃園陽明高中跨校社群連獲國際發明大賽 勇奪1金2銀

桃園市立陽明高中跨校社群，繼上月底組1隊獲得波蘭國際發明展銀牌後，又有2隊參與2020年第11屆IIIC國際創新發明競賽...

貢寮5校合辦草嶺古道健行 鼓勵學生了解家鄉擁抱自然

一年一度的「草嶺古道芒花季」已正式展開，貢寮地區5所小學今日共同辦理「貢寮策略聯盟草嶺古道健行活動」，鼓勵學童「走向戶外...

學生安置臨時教室 敦化國小銀級綠建築新校舍將動土

台北市敦化國小內有不少校舍超過50年，包括至孝、至仁與至愛樓三棟校舍都因為年久失修，校方與教育局評估後決定拆除重建新校舍...

熱門新聞

期中考可帶小抄 台大生抄滿3張A4意外炸出一堆學霸…網一看全跪了

2021年QS亞洲大學排名出爐 這2校名次竄升

留澳2年學分全歸零 海外名校生轉回政大不後悔

衛星眼中的台灣長怎樣？中央大學2021年曆帶你看

學者批大學宿舍像貧民窟 新鮮人嘆：住那才能存到錢

國際小學堂／防護率95%？莫德納疫苗的5個祕密

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。