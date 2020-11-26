積穗國小「紙圖書館」亮相 再生紙打造閱讀桌椅
為打造學子優質閱讀環境，積穗國小爭取外部資源， 今由在地企業正隆紙業捐贈一座「紙圖書館」，以回收紙再製成桌椅、書架，可愛的造型不僅讓孩子更愛閱讀，也從中學習珍惜資源、守護環境的理念。
正隆關懷兒童基金會執行長李春和指出，正隆結合大園汽電共生公司和山隆通運公司，秉持回饋鄉里的精神，2014年起開始將紙廠材料和設計資源注入建設紙圖書館，讓學童接更喜歡閱讀，打開心靈視野。
積穗國小校長范振倫表示，感謝在地企業回饋地方文教資源，可愛的紙桌椅為校園增添許多美意，紙展示架讓每月主題書展能夠更加醒目，也讓全體師生更能深刻體認「環境保護教育」的重要性，紙圖書館更成為孩童在校園中最喜歡駐足的地方。
四年級學生黃胤芯表示，一進到紙圖書館，全班都很新奇，沒想到紙卷和紙板能做成筆筒；三年級羅楷瀚說，看見許多紙類物品，竟然能從一片瓦楞紙變成立體的生活用品，「真是大開眼界」；二年4班蔡沛希表示，不但整間圖書館用具都是紙做的，還有許多紙製飾品，而且擺放書籍的方式和一般圖書館不一樣，可以馬上找到自己想看的書，每天都很想進去閱讀。
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