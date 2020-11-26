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全障運27日台東登場 國中小停課推秋冬防疫消毒

中央社 / 台東縣26日電

全國身心障礙國民運動會27日起在台東舉行，台東縣立國中小學配合停課4天，縣內環保單位將配合啟動「秋冬防疫專案」，全面校園消毒。

「陽光台東、超越巔峰」民國109年全國身心障礙國民運動會，將從11月27日至30日在台東舉行。

台東縣為防止校園新冠肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）擴散及秋冬季流行病毒傳播，台東縣環保局除支援各賽事會場的消毒，更配合全障運校園停課期間，超前部署啟動「秋冬防疫專案」，消毒防疫一次到位，守護學生健康與校園環境。

台東縣環保局表示，這幾天會要求鄉鎮公所前往縣內96間小學或分校、22間中學實施開放空間消毒工作；在秋冬季節低溫環境，除全球大流行的新冠肺炎病毒傳播外，台灣秋冬還流行諾羅病毒及腸病毒等，對於學童更容易因群聚而爆發大規模感染。

台東縣長饒慶鈴指出，因應秋冬疫情，更要做好全面防疫工作，今年因新冠肺炎疫情關係，各校持續推動校園內消毒及勤洗手等防疫措施。

饒慶鈴表示，台東縣環保局在這次停課期間及下學期開學前將分別實施2次大規模消毒，強力捍衛校園健康環境，讓學生也能在安全健康環境中安心學習。

台東 停課 武漢

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