快訊

桃園消防小隊長一早寢室猝逝 第一代高級救護員折損

假新聞關三天？社維法管謠言，維護秩序或寒蟬效應？

客家美食成果展 學生、名廚共同創作客家料理

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
在地名廚阿全師細心指導學生如何製作美味的客家料理。圖／新北市客家局提供
在地名廚阿全師細心指導學生如何製作美味的客家料理。圖／新北市客家局提供

新北市客家事務局與新北市立三峽國中日前在學校內合辦「三角湧飄香傳情-新北客好食光」成果展，讓11位學生與名廚「阿全師」一起來研發客家美食的，並在活動上展現數個月以來的學習成果，期許透過透過青年參與、製作客家美食來加值客家文化產業，展現客家文化新風貌。

此次的計畫特地邀請在地客家名廚「阿全師」，帶領學子認識客家食材、傳統料理與料理特色，理解客家菜的精神與意涵，進而創作出新式客家料理。

計畫從7月開始，一路到到11月底共25次課程，以茶和大菁融合客家特色入菜，每週一道菜色的進度，設計包含傳統客家名菜、特色菜和新創設計菜色等佳餚上桌，並融入新北在地食材，做出獨樹一幟的三峽特色客家料理。

這次成果展由參與課程的11位學生和阿全師各自完成一道客家美食，從備料到製作，以辦桌式展現美食成果，包括結合三峽在地茶產業開發之碧螺茶香蘿蔔糕，淡淡茶香融合蘿蔔香氣，兼具色香味美感，賦予客家美食創新氣象；以及，傳統客家小炒以焗烤方式呈現，創造客家傳統美食新的附加價值。最後邀請校內師長與參與學生共同品嘗這場客家美食饗宴，分享學習成果。

新北市政府客家事務局林素琴局長表示，新北市並無明顯的客家庄，推動客家文化並不容易，感謝三峽國中師生的努力，嘗試結合過去、現在以不同領域方式，推動與傳承客家；這場成果展，透過孩子們的努力，將自己完成的客家料理分享給師長，「分享」正是推動客家的重要過程與目標，期許我們一起努力，創新客家文化。

三峽國中校長陳忠明表示，很榮幸能夠邀請到在地名廚阿全師，教授學生學習客家料理製作，未來也將在學校持續推動客家文化。

客家美食 客家文化

延伸閱讀

萬能科大造型創意競賽 學生以客家元素設計婚紗

青年事務委員會增加預算 新北議員籲直接成立青年局

客藝之家技藝傳習成果發表 鼓勵培育習藝生　

桃園客家諮詢大會 為客家文化提供交流平台

相關新聞

影／國歌音高太難唱！新錄中學版國歌走原民風加小清新

唱國歌時，有不少學生覺得國歌音域太高、旋律沉重，而不願開口大聲唱。為了讓學生們都能放聲唱國歌，六龜高中合唱團在校長梁華蓁...

影／懸絲布偶穿針引線 南市崇明國中跨領域演出

台南市東區崇明國中以教育部「藝師藝有」經費，開設跨領域實作課程，學生學習布偶製作、懸絲偶操控，並且編劇、配樂、舞蹈，今天...

客家美食成果展 學生、名廚共同創作客家料理

新北市客家事務局與新北市立三峽國中日前在學校內合辦「三角湧飄香傳情-新北客好食光」成果展，讓11位學生與名廚「阿全師」一...

校園會客室／退休警教書法 陶冶偏鄉學子心性

偏鄉孩子的隔代教養與單親比率偏高，彰化縣儒林書法學會前理事長洪啟峰二○一三年從警界退休後到偏鄉國中小學，指導寫書法和硬筆...

桃園陽明高中跨校社群連獲國際發明大賽 勇奪1金2銀

桃園市立陽明高中跨校社群，繼上月底組1隊獲得波蘭國際發明展銀牌後，又有2隊參與2020年第11屆IIIC國際創新發明競賽...

貢寮5校合辦草嶺古道健行 鼓勵學生了解家鄉擁抱自然

一年一度的「草嶺古道芒花季」已正式展開，貢寮地區5所小學今日共同辦理「貢寮策略聯盟草嶺古道健行活動」，鼓勵學童「走向戶外...

學生安置臨時教室 敦化國小銀級綠建築新校舍將動土

台北市敦化國小內有不少校舍超過50年，包括至孝、至仁與至愛樓三棟校舍都因為年久失修，校方與教育局評估後決定拆除重建新校舍...

爸退休每天看國中課本古人長相都認得 兒嚇傻：決定幫他報名會考！

退休後是什麼樣的生活？一名男大生表示自己的爸爸退休多年賦閒在家，有天爸爸看他手上拿著包裝上印有古人畫像的鋁箔飲料，竟能辨認上面畫的是誰，讓他感到不可思議， 事後才知道原來爸爸在家都在看他的國中課本

小一對爸媽的問候語從早安變成早上好要糾正嗎？ 家長陷兩難

早上起床看到長輩問候是基本禮貌，不過有小學生因為把過去我們常講的「早安」說成了「早上好」，結果在網路上引發起一波討論。有網友在網路論壇ptt上發文問說，「國小生說早上好，需要糾正為早安嗎？」

校園我最棒／東大附中廖德霓 中英文演講雙冠

東海大學附屬高中二年級學生廖德霓從沒參加任何語言類補習班，靠著大量閱讀，在校內各種中、英語演說競賽表現亮眼，獲雙料冠軍，...

全國英語配音賽 基隆二信雙料冠軍

基隆市二信高中6名學生組隊，以「冰原歷險記」電影配音，獲得今年全國高中職學生英語配音比賽團體組第一名，負責幫片中角色Bu...

校園我最棒／新開國小 全校都是提琴手

苗栗縣大湖鄉鯉魚潭水庫邊的新開國小，3年前積極推動美育，鼓勵孩子接觸音樂，校內也開始發展小提琴課程，如今全校20多名小朋...

熱門新聞

師假日出勤加班費 教團籲全國同步

準教師教育實習做牛做馬 5千人附議要津貼

假日打招生電話陪自習 私校師加班勞權無法可管

課審大會過半委員任期到 候選名單一次看

教育實習要津貼 教團：別只讓有錢人能活下來

校園會客室／退休警教書法 陶冶偏鄉學子心性

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。