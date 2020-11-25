客家美食成果展 學生、名廚共同創作客家料理

新北市客家事務局與新北市立三峽國中日前在學校內合辦「三角湧飄香傳情-新北客好食光」成果展，讓11位學生與名廚「阿全師」一起來研發客家美食的，並在活動上展現數個月以來的學習成果，期許透過透過青年參與、製作客家美食來加值客家文化產業，展現客家文化新風貌。

此次的計畫特地邀請在地客家名廚「阿全師」，帶領學子認識客家食材、傳統料理與料理特色，理解客家菜的精神與意涵，進而創作出新式客家料理。

計畫從7月開始，一路到到11月底共25次課程，以茶和大菁融合客家特色入菜，每週一道菜色的進度，設計包含傳統客家名菜、特色菜和新創設計菜色等佳餚上桌，並融入新北在地食材，做出獨樹一幟的三峽特色客家料理。

這次成果展由參與課程的11位學生和阿全師各自完成一道客家美食，從備料到製作，以辦桌式展現美食成果，包括結合三峽在地茶產業開發之碧螺茶香蘿蔔糕，淡淡茶香融合蘿蔔香氣，兼具色香味美感，賦予客家美食創新氣象；以及，傳統客家小炒以焗烤方式呈現，創造客家傳統美食新的附加價值。最後邀請校內師長與參與學生共同品嘗這場客家美食饗宴，分享學習成果。

新北市政府客家事務局林素琴局長表示，新北市並無明顯的客家庄，推動客家文化並不容易，感謝三峽國中師生的努力，嘗試結合過去、現在以不同領域方式，推動與傳承客家；這場成果展，透過孩子們的努力，將自己完成的客家料理分享給師長，「分享」正是推動客家的重要過程與目標，期許我們一起努力，創新客家文化。

三峽國中校長陳忠明表示，很榮幸能夠邀請到在地名廚阿全師，教授學生學習客家料理製作，未來也將在學校持續推動客家文化。