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桃園陽明高中跨校社群連獲國際發明大賽 勇奪1金2銀

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市立陽明高中跨校社群，繼上月底組1隊獲得波蘭國際發明展銀牌後，又有2隊參與2020年第11屆IIIC國際創新發明競賽，分別勇奪一金一銀，在2項國際賽事上都有傑出的表現。圖／陽明高中提供
桃園市立陽明高中跨校社群，繼上月底組1隊獲得波蘭國際發明展銀牌後，又有2隊參與2020年第11屆IIIC國際創新發明競賽，分別勇奪一金一銀，在2項國際賽事上都有傑出的表現。圖／陽明高中提供

桃園市立陽明高中跨校社群，繼上月底組1隊獲得波蘭國際發明展銀牌後，又有2隊參與2020年第11屆IIIC國際創新發明競賽，分別勇奪一金一銀，在2項國際賽事上都有傑出的表現。

陽明高中校長林裕豐於今年8至10月份，率領師生與友校中壢高商商經科師生跨校組成資訊社群，並與祥儀機器人文教基金會產學合作下組成「桃園智能創發團隊」，進行一連串的軟硬體整合。

陽明高中校長林裕豐表示，過去國際賽採取擺攤現場介紹操作，今年受新冠肺炎影響，改以錄製英文影音介紹發明產品，再用英文簡報、海報表達，一開始也讓團隊感到前所未有的困擾，所幸在校師們腦力激盪下，輔助學生用流暢的英文進行介紹。

林裕豐指出，最令人不可置信的是，這3組團隊都是跨校、跨科組合，更有高中、高職及國中共同合作，配合108課綱資訊領域範疇，加上技術型高中的群科發展，再和國中社團結合，建立起一定規模的團隊整合，相當不容易。

波蘭發明展為經濟部智慧財產局認可的世界12大發明展，雖為線上評選仍吸引27個國家、近400件作品參加，團隊上月底以「物聯網AI救災生物跡象追蹤裝置」獲得銀牌；另外在IIIC國際創新發明競賽中，團隊更分別以「物聯網智能倉儲自走車」、「IoT智能消防自走車」，拿下金、銀牌。

林裕豐說，這2組分別將最新自有的專利自走車，搭配攝像鏡頭套件與紅外線熱影像偵測裝置，透過機器學習與物聯網的方式，由遠端即可循跡發現生物熱點，設計不同的救災機器裝置，另可增加偵測受災者發出的求救語音。

桃園市立陽明高中跨校社群，繼上月底組1隊獲得波蘭國際發明展銀牌後，又有2隊參與2020年第11屆IIIC國際創新發明競賽，分別勇奪一金一銀，在2項國際賽事上都有傑出的表現。圖／陽明高中提供
桃園市立陽明高中跨校社群，繼上月底組1隊獲得波蘭國際發明展銀牌後，又有2隊參與2020年第11屆IIIC國際創新發明競賽，分別勇奪一金一銀，在2項國際賽事上都有傑出的表現。圖／陽明高中提供

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