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畫草莓糖諷大人漠視孩童權益 日本學生獲年度設計大獎

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
日本東京藝術大學學生李念澤設計「草莓糖」數位動畫，獲2020台灣國際學生創意設計大賽年度大獎。圖／取自2020台灣國際學生創意設計大賽官方網站
日本東京藝術大學學生李念澤設計「草莓糖」數位動畫，獲2020台灣國際學生創意設計大賽年度大獎。圖／取自2020台灣國際學生創意設計大賽官方網站

「她有一個難以說出口的秘密。隨著漸漸變得稀薄的記憶，小女孩不知道哪裡是夢哪裡是現實了。」日本東京藝術大學學生李念澤設計這部名為「草莓糖」預告片的數位動畫，獲教育部主辦的2020台灣國際學生創意設計大賽年度大獎及40萬元獎金，今舉行頒獎典禮。

評審團隊表示，此獎的年度大獎最受矚目，李念澤的「草莓糖」結合聯合國SDGs「和平、正義與健全的司法」議題，反映現今社會仍普遍畏懼權威不敢發聲以及對孩童權益的漠視。作品以內斂童趣的畫風對比黑暗現實的反差，片中不斷出現「手」的意象，在溫柔的筆觸中殘忍揭露陰暗，高明的手法讓評審印象深刻，是近年少見的傑出學生作品，贏得多數評審青睞。

教育部表示，此獎今年有64個國家或地區、860個校院系所學生，一共2萬377件作品參賽，最後有75件作品脫穎而出，獲年度大獎、各類金、銀、銅獎及佳作、國際設計組織特別獎，以及財團法人電路板環境公益基金會設置的環境永續獎等獎項。

根據教育部統計，台灣學生獲獎作品有39件，「產品設計」、「視覺設計」及「數位動畫」三類金獎都來自台灣，顯示台灣學生不只有豐沛的設計能量，同時也具備與國際學生作品競爭的實力。

教育部表示，此獎邁入第13年，參賽作品件數眾多，今年主題是「即時行動」（Action），連結聯合國所倡議的永續發展目標（SDGs），透過設計展現對於人與人、人與環境的尊重，以及對公平正義及同理心的反思與傾聽，獲獎作品都屬成熟精采之作。

台生獲獎作品中，數位動畫類金獎得主是台北商業大學張心語、林佩儀、許嘉珊、歐俊廷、劉耘菲及莊晴的作品「一條魚在我床上」。評審描述，此作品將女性月經視覺化，即使月經屬正常生理現象，女性因為月經感到難為情的表現卻也經常可見，透過優美的紅金魚／經血製造出與女主角間的衝突美感，故事最後以又愛又恨紅金魚的對比來收尾，呼應SDGs「性別平權」的議題。

視覺設計類金獎得則是嶺東科技大學的何芝螢、謝欣潔、盧芷吟、黃庭怡、曾怡瑄及林育誠，他們的作品「數鯤島」傳遞SDGs「永續城鄉和社會」精神，將台灣特殊地形「鯤鯓」海中沙洲的特色，延伸應用到各種形式的作品，同時結合影片及專刊記載各鯤鯓的故事，將「數鯤島」品牌注入當地，帶動區域文化與族群的發展。

產品設計類金獎得主是南台科技大學鄭逢甲、彭凱嶸、李宣諺、高偉銘、林瑞苓、李永琪、莫于寬及鄭仲凱的作品「HanDo兒童義肢」，他們結合SDGs「健康與福祉」、「責任消費與生產循環」等議題，專為6到12歲單側斷肢兒童打造，模組化的設計可以有效、經濟的解決個人需求與配合場景變換，兼顧美觀與實用性，能為孩童在成長學習的過程中，帶來更多的自信與正向能量。

教育部 日本

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