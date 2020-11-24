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爸退休每天看國中課本古人長相都認得 兒嚇傻：決定幫他報名會考！

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO回家的時候手裡拿了兩個鋁箔裝的飲料，一進門就被爸爸問包裝上為何要畫「杜甫」。圖／取自Dcard
原PO回家的時候手裡拿了兩個鋁箔裝的飲料，一進門就被爸爸問包裝上為何要畫「杜甫」。圖／取自Dcard

退休後是什麼樣的生活？一名男大生表示自己的爸爸退休多年賦閒在家，有天爸爸看他手上拿著包裝上印有古人畫像的鋁箔飲料，竟能辨認上面畫的是誰，讓他感到不可思議，事後才知道原來爸爸在家都在看他的國中課本，讓他不禁打趣說要幫爸爸報名明年的國中會考

男大生在「Dcard」PO了一篇標題是「不要小看地方爸爸的退休生活」的文章，指出自己的爸爸退休在家，他回家的時候手裡拿了兩個鋁箔裝的飲料，一進門就被爸爸問包裝上為何要畫「杜甫」，還補充是唐詩三百首的那個，原PO感到相當疑惑，不相信爸爸所說的「最好是，我還唐太宗」，結果一查之下發現真的是杜甫，「頭的仰角還一模一樣」。

原PO不相信爸爸所說的，結果一查之下發現真的是杜甫。圖／取自Dcard
原PO不相信爸爸所說的，結果一查之下發現真的是杜甫。圖／取自Dcard

他問爸爸怎麼認得出來，爸爸竟回「國中課本上就畫那樣阿」。於是他又拿另一個有古人畫像的包裝詢問，爸爸的回答是岳飛，他卻覺得是唐太宗，再用手機查之後，又是爸爸答對。

他又拿另一個有古畫像的包裝詢問爸爸。圖／取自Dcard
他又拿另一個有古畫像的包裝詢問爸爸。圖／取自Dcard

原PO不可置信地問爸爸「太扯了吧？你國中好幾十年前耶，怎麼還記得課本裡長怎樣？」，這時爸爸也語出驚人地表示他看的是原PO的國中課本。原PO不太懂爸爸為何要看他的國中課本，爸爸則回覆「阿不然你們平常沒人在家我要幹嘛？」，並說自己把國文、英文、數學、自然、社會課本全看了遍。

原PO對爸爸的行為感到十分有意思，開玩笑地表示決定幫爸爸報名明年會考，「台灣的國中生請小心，你們念3年，我爸念不知道幾年，準備好要霸氣（爸氣）輾壓台灣國中生惹！」

貼文一出引起網友們熱烈討論，紛紛留言「爸爸好神」、「然後你爸就這樣考上第一志願了」、「期待爸爸全國榜首」、「坐等會考成績」、「你應該要留下生物課本，爸爸搞不好就考上醫生」、「心態很好欸，活到老學到老」、「接下來可以攻讀高中課本，一舉考上學測榜首」。

也有人分享「我朋友爸爸法官退休之後，一邊當律師，還閒不下來跑去考了會計師」、「我爸也會！」、「我媽也超愛看我的課本，社會國文她都說很好看，我整個人？？到底是哪裡好看」、「記得之前有個日本新聞媽媽陪兒子考東大，結果兒子沒上，媽媽上了」、「我同學的爸爸退休之後每天在家練劈腿，結果過幾個月就可以拉開到180度了」。還有網友認為包裝上的古人畫像「只有我覺得認得出杜甫應該是常識嗎」、「臉盲無法理解的世界」。

會考 國中生 Dcard

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