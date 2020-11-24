小一對爸媽的問候語從早安變成早上好要糾正嗎？ 家長陷兩難

早上起床看到長輩問候是基本禮貌，不過有小學生因為把過去我們常講的「早安」說成了「早上好」，結果在網路上引發起一波討論。有網友在網路論壇ptt上發文問說，「國小生說早上好，需要糾正為早安嗎？」

網友寫道，他朋友就讀小學一年級的小女兒每天起床都會跟爸媽問好，但是以前都說「爸媽，早安」，最近好像受到同學的影響，改成了「爸媽，早上好」。媽媽想叫她改回來，爸爸則覺得這種小事沒特別必要。他想問大家是否要糾正她，把講早上好改回像之前那樣，應該要講早安？

底下網友們的留言有人贊成，有人反對。贊成要改回的認為，「手遊、抖音這些滲透很可怕，更別提一堆影視漫畫卡通都是看中國翻譯的」、「陸劇看太多」、「聽到講早上好晚上好就很想給對方呼巴掌」，還有人直言，「覺得沒差的人就是統戰成功的證據，誰小時候聽過早上好？」另也有人建議家長要直接打電話問老師，小朋友是在學校哪裡學的。

反對覺得沒必要改回來的人則認為，講早上好還可以，比較無法接受的是講「視頻」、「都講中文，有差嗎？」、「沒說早上好兒，還來得及」、「從小就對外文有興趣值得鼓勵」。還有人覺得家長太小題大作，「對自己語言這麼沒信心？才一句早上好就玻璃心碎滿地？」還有表示自己都講「歐嗨優」、「敖早」、「恁會早」、「按早」、「我都唸估摸你」。

更有其他人有不同的看法，比方有人認為，現在的小朋友願意說就很棒，「你有每天對你父母說嗎？」、「我小時候長輩都會教我看到人要問好，現在叫陌生小朋友問好就一副為難他們一樣。」

另有網友分析，以晚安來說，說晚上好的確能夠做出是否要睡覺的區別，否則講早安也就算了，說晚安有時候好像要睡了，明明只是要打招呼，或只是傍晚碰到面而已。不過有人開玩笑說，照這樣講以後都不要打招呼了，因為「講中怕被說紅化、講日被罵皇民、講英被諷崇洋媚外。」