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基隆文化中心像BabyBoss 周一休館讓小朋友當館員

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府推廣幼兒閱讀，利用文化中心每周一休館日舉辦「小小館員體驗」活動。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府推廣幼兒閱讀，利用文化中心每周一休館日舉辦「小小館員體驗」活動。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府推廣幼兒閱讀，利用文化中心每周一休館日舉辦「小小館員體驗」活動，安排幼兒園大班小朋友前往文化中心圖書室，認識相關資訊，體驗借閱圖書流程，還可以聽故事媽媽講故事。

教育處長林祝里表示，培養幼兒閱讀習慣，有助奠定終身學習基本能力，安排小朋友體驗活動，除了能帶領他們認識社區圖書館，認識圖書資源管道，讓孩子親手操作借書等流程，更能加深印象。

教育處與文化局合作推廣幼兒閱讀，除了統一幫幼生辦理借閱證、贈送大班畢業繪本外，並合辦「小小館員體驗」活動。在文化中心周一休館日，讓大班幼生前往文化中心圖書室體驗，至今已辦理54場次，共1620名幼生參加。

教育處說，每場小小館員體驗活動都有故事媽媽幫孩子們講故事，透過有趣的故事及互動，帶孩子認識圖書館的相關規定，例如小聲說話、放慢腳步等。活動最後會帶著借閱的書回家，與家人共讀，達到親子共讀目的。

故事媽媽和圖書館員也會帶領孩子操作借閱圖書流程，以角色扮演的方式讓孩子操作借還書。扮演借書的人會說「您好，我要借這本書」，扮演館員的孩子則說，「好的，我幫您辦理借書」，體驗過程像小型的BabyBoss職業試探。

教育處表示，基隆市各區圖書館都有異地借還書服務，每周還有故事故事媽媽時間，民眾可多利用。教育處周末會辦理親子繪本故事DIY互動課程，相關訊息可Facebook搜尋「基隆市公共圖書館」或「基隆市社區教保資源中心」，了解相關資訊。

基隆市政府推廣幼兒閱讀，利用文化中心每周一休館日舉辦「小小館員體驗」活動。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府推廣幼兒閱讀，利用文化中心每周一休館日舉辦「小小館員體驗」活動。記者邱瑞杰／攝影

圖書館 基隆

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