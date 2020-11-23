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桃園大華中學國三健行16公里 培養不怕挫折能力帶著走

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
不少學生第一次健走16公里。圖／桃園市私立大華中學提供
不少學生第一次健走16公里。圖／桃園市私立大華中學提供

桃園市私立大華中學為紓解學生學習壓力，上周舉辦「教育會考〜我行」16公里健行淨山活動，讓面臨升學考試的國三學生藉此強健體能、緩解壓力、建立信心。健行活動也結合環境教育讓學生珍惜所處的環境，用腳踏過每一寸土地，以真實的經驗貼近在地文化。

大華中學探索中心蔡炳炎主任表示，這健行從學校出發到九芎湖的鴛鴦池農場，全程16公里不算短，再加上終點前的登山步道，是一項有難度的挑戰，多數學生都是第一次走這麼遠的路，少數腳破皮、曬傷及全身痠痛，最後仍憑藉著恆心毅力及同學相互鼓勵，保持熱情完成艱苦的挑戰，個人和團隊精神可嘉。

校長張佩瑜指出，大華中學強調感動自己，感動別人的精神，是重視真實生活學習的學校，培養學生勇於嘗試，不怕挫折，擁有帶著走的能力。這項活動持續多年，今年更融合學校多元活動認證手冊，精心規劃讓學生有走出課室教室外的學習機會。

在活動的終點站，學校也特別辦理激勵大會，鼓勵同學設定會考及升學的目標並張貼志願紅包；師長們也把對國三學生的關懷轉化為實際行動，提供許多令人驚喜的摸彩獎品，增添健行的趣味與期待。

最後全程完成健行的學生可以敲響「心想事成鐘」，為自己、為同學加油打氣，大家相信透過健行活動能學習成功的經驗，明年教育會考打出漂亮的一仗。

健行路線從桃園市楊梅區到新竹縣。圖／桃園市私立大華中學提供
健行路線從桃園市楊梅區到新竹縣。圖／桃園市私立大華中學提供
大華中學國三學生健行16公里收穫多。圖／桃園市私立大華中學提供
大華中學國三學生健行16公里收穫多。圖／桃園市私立大華中學提供
健行16公里可以學習互相幫助的團隊精神。圖／桃園市私立大華中學提供
健行16公里可以學習互相幫助的團隊精神。圖／桃園市私立大華中學提供

會考 升學 登山步道

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