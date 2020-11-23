明道中學旁王媽媽重出江湖 校友得嘗20年前水煎包滋味

校友返校，最想做的是什麼？據明道中學校友會調查，除了和師長同學聚首，心裡最想的就是能再嘗一下當年讀書時吃到的美食。明道校友會因此昨天在學校舉辦同學會時，就以園遊會方式舉辦，同時還在校長汪大久努力下，勸得已退休20年的「王媽媽水煎包」王媽媽到校指導餐飲科學生製做水煎包，並在校友會時製作，讓校友們重溫舊時美好時光。

昨天有超過千餘位校友及眷屬回到學校與久別的師長及同學相聚，校友會理事長游文相說，校友會以往每隔一年結合相同工作領域校友舉辦同學會，先後已舉辦過餐飲，美工、廣告、建築，醫藥、護理、保健等各行業的同學會。不但讓跨屆別及部別校友們得以密切聯繫，同時也把在該行業的心得透過學校舉辦的活動傳承給學弟妹，實現校友會「明道人幫明道人」的創會理念。

但是，今年為了延續50周年校慶活動，特別擴大舉辦，不分業別歡迎所有校友返校共襄盛舉。且據校友會調查了解，校友們想嘗嘗以往讀書時的美食，特別是明道邊門巷內的「王媽媽水煎包」。校長汪大久因此親赴王家，勸動已退隱20多年的王媽媽把手藝教給餐飲科學生，學生們因此學會製作水煎包，並在校友會時製作並擺攤銷售，讓校友們都一飽口福。