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彰化縣英文愛的書庫今「輪轉」 外師力推偏鄉英文教育

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府獲財團法人頂新和德文教基金會捐贈英文圖書，成立英文愛的書庫，受贈學校今天到湖西國小參加揭幕典禮。記者簡慧珍／攝影　
彰化縣政府獲財團法人頂新和德文教基金會捐贈英文圖書，成立英文愛的書庫，受贈學校今天到湖西國小參加揭幕典禮。記者簡慧珍／攝影　

英語是世界共通語言，彰化縣政府勸募英語童書，獲財團法人頂新和德文教基金會支持，成立英文愛的書庫，今天10所受贈國中小學到溪湖鎮湖西國小參加書庫揭牌典禮，希望今年起，年年得到善心人士捐書，增強彰化學子的英文能力。

湖西國小學童提小提琴演奏歡樂頌，迎接縣長王惠美、鎮長黃瑞珠、頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡、前立法委員鄭汝芬及民意代表到來，在首長致詞之後，王惠美頒贈感謝牌給蕭巧怡，再由王、蕭二人送書寫各校校名的圓形牌子給10所學校校長，大家共組英文愛的書庫摩天輪，書籍巡迴各校分享，像摩天輪一般旋轉。

王惠美說，縣政府重視孩子未來接軌國際的能力，致力推廣英語教育，獲頂新和德文教基金會捐款200萬元，70萬元舉辦兒童劇，130萬元購買8400本書充實書庫之外，另聘任6名外籍教師到各校做英文走讀教學、請學術文教基金會邀請19名美籍教師駐校、跟美國杜魯門大學合作視訊學習，今年「大拇指計畫」增聘20名英文老師，期待小朋友直接與外師對話，厚植彰化學子的美語軟實力。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，基金會回饋在地已21年，感謝縣長有遠見的計畫，讓基金會非常榮幸善盡企業社會責任，今後將持續支持縣府推廣各項教育工作，和縣政府一同成為彰化學子的強力教育後盾。

湖西國小小朋友導覽學校英語教學環境，並合唱民謠表現教學成果，與會人士和受贈學校校長參觀，留下深刻印象。

教育處表示，去年縣政府獲贈132箱英文圖書，4所國中小學受惠；大村國中、花壇國中、鹿鳴國中、大村國小、永靖國小、永樂國小、好修國小、梧鳳國小、和東國小、湖西國小擬書單，合計採購8400本書，每校24箱，每箱35本，期許透過英文書庫的資源，搭配教師講授和班級共讀的模式，激發學生語言學習興趣，啟發自主學習，擴增學習視野，消弭教育城鄉差距，涵養學生外語能力。

彰化縣政府獲財團法人頂新和德文教基金會支持，成立英文愛的書庫，將有10所國中小學得到英文圖書。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府獲財團法人頂新和德文教基金會支持，成立英文愛的書庫，將有10所國中小學得到英文圖書。記者簡慧珍／攝影

王惠美 語言

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