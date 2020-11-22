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大灣廣護宮建醮文化季開跑 將邀明華園演出
台南永康大灣廣護宮系列廟會活動將展開，廟方今天表示，除安排有老照片等系列靜態展，12月將邀請明華園前來演出，邀請信眾欣賞高水準歌仔戲演出。
大灣廣護宮年底舉辦「大灣廣護宮庚子科五朝謝恩祈安清醮」，建醮普度於12月30日舉辦，遶境安排明年1月1日、2日進行，將掀起最高潮。
廣護宮今在大灣國小舉辦「廣護宮文化季」記者會，身兼大灣廣護宮董事長的台南市議員楊中成表示，廣護宮主神謝安，是東晉政治家、軍事家，其最著名戰役即以8萬軍打贏83萬大軍的「淝水之戰」，廣護宮為永康大灣地區主廟，不少信眾不清楚謝安生平事跡，實屬可惜，藉由文化季展演，不僅傳達台灣傳統藝陣文化，也能讓鄉親了解主神謝安的豐功偉績。
此次廣護宮文化季，在大灣國小及崑山國小安排為期一個月靜態展演，除傳達永康大灣鯽魚潭歷史脈絡，也分享台灣特有的建醮文化及主神謝安生平，並有歷史老照片的回顧展，
該文化季還包含動態展演，除了在地學子藝陣表演、在地壯丁所組成的宋江陣與家將演出，更邀請「明華園戲劇團總團」，12月20日晚間演出。
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