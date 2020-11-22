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影／麟洛國小打造「奇麟遊戲場」學童最愛大伙房樹屋

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
大武山溜滑梯有斜坡、攀爬繩、攀岩板、樓梯等，不同型態可以來到滑梯上端，就如同攀登大武山要使用到各種方式。記者劉星君／攝影
大武山溜滑梯有斜坡、攀爬繩、攀岩板、樓梯等，不同型態可以來到滑梯上端，就如同攀登大武山要使用到各種方式。記者劉星君／攝影

屏東縣國小校園的遊戲場有8成都不合格，麟洛國小打造屏東縣首座校園示範遊戲場域「奇麟遊戲場」以安全、美感、環保、人文與特色為主題的遊戲場，有大武山溜滑梯、大伙房樹屋、三板橋平衡木、盪鞦韆，符合在地意象，讓學童在玩樂中培養對在地文化認識。

下課鐘聲響起，學童們最愛來到遊戲場，「奇麟遊戲場」就在學校操場旁邊，有5個不同遊具設施，大武山溜滑梯、伯公樹下吊晃槓、大伙房樹屋、行過三板橋（平衡木）、孔翹板。

遊戲場設施結合在地特色，校長吳進源說，屏東縣護國神山大武山，大武山溜滑梯有斜坡、攀爬繩、攀岩板、樓梯等，不同型態來到滑梯上端，就如同攀登大武山要使用到各種方式。滑梯的兩座滑道，象徵大武山的隘寮溪、東港溪，是屏東平原重要的水源，學童了解「挑戰自我、飲水思源」精神。

學童最喜歡的大伙房樹屋，讓樹屋成為戶外教室，課餘時間小朋友齊聚聊天、互動的小天地，樹屋還設計「傳聲筒」。吳進源說，伙房是最能代表客家建築特色，伙房指有血緣、宗親關係客家人，共同居住生活在聚落空間，學校師生就如同一家人一樣。

「行過三板橋」是平衡木，吳進源說，在遊戲場對面的三板橋金福祠是麟洛居民重要信仰中心之一，學校早期前面是大溝渠，以前小朋友上學時要經過木板橋，平衡木取名為「三板橋」，讓遊具與歷史連結。

學校保留大榕樹，在大樹底下盪鞦韆、玩翹翹板，翹翹板設計為可以讓孩童並肩坐在一起，遊戲場的鋪面採用礫石，塑膠地墊在日後維護較不容易。

在遊戲場旁邊，學校特別保留早期大象溜滑梯，現在已經絕版，也無法使用，前後兩邊都有放置警示，吳進源說，大象溜滑梯有著校友們的共同記憶，許多人回到校園一看到大象溜滑梯喚起兒時回憶。

屏東縣府教育處指出，屏東縣國小（包含分校）有181校，經檢驗後有149校遊戲場不合格要改善，149校向中央爭取遊戲場改善經費1億3千多萬，改善期程最慢要在111年完成。

小朋友最喜歡大伙房樹屋。記者劉星君／攝影
小朋友最喜歡大伙房樹屋。記者劉星君／攝影
學童們大樹底下盪鞦韆、玩翹翹板，翹翹板設計為可以讓孩童並肩坐在一起，遊戲場的鋪面採用礫石。記者劉星君／攝影
學童們大樹底下盪鞦韆、玩翹翹板，翹翹板設計為可以讓孩童並肩坐在一起，遊戲場的鋪面採用礫石。記者劉星君／攝影
屏東縣麟洛國小打造「奇麟遊戲場」，大武山溜滑梯。記者劉星君／攝影
屏東縣麟洛國小打造「奇麟遊戲場」，大武山溜滑梯。記者劉星君／攝影
屏東縣麟洛國小「奇麟遊戲場」在學校操場旁邊，大武山溜滑梯，學童們在大樹下盪鞦韆。記者劉星君／攝影
屏東縣麟洛國小「奇麟遊戲場」在學校操場旁邊，大武山溜滑梯，學童們在大樹下盪鞦韆。記者劉星君／攝影
「行過三板橋」是平衡木， 遊戲場對面三板橋金福祠是麟洛居民重要信仰中心之一，學校早期前面是大溝渠，以前學童上學時要經過木板橋，平衡木取名為「三板橋」，讓遊具與歷史連結。記者劉星君／攝影
「行過三板橋」是平衡木， 遊戲場對面三板橋金福祠是麟洛居民重要信仰中心之一，學校早期前面是大溝渠，以前學童上學時要經過木板橋，平衡木取名為「三板橋」，讓遊具與歷史連結。記者劉星君／攝影
大武山溜滑梯有兩座滑道，象徵自大武山的隘寮溪、東港溪，是屏東平原重要的水源，學童了解「挑戰自我、飲水思源」精神。記者劉星君／攝影
大武山溜滑梯有兩座滑道，象徵自大武山的隘寮溪、東港溪，是屏東平原重要的水源，學童了解「挑戰自我、飲水思源」精神。記者劉星君／攝影

屏東縣 溜滑梯 大象

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