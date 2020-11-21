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人社營20年 創辦人朱敬一給學員三建議

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
人社營創立至今已20周年，有「人文社會營之父」稱號的中研院院士朱敬一今下午受邀演講。記者趙宥寧／攝影
人社營創立至今已20周年，有「人文社會營之父」稱號的中研院院士朱敬一今下午受邀演講。記者趙宥寧／攝影

科技部教育計畫「高中生人文及社會科學營」（簡稱人社營）每年招收200名高一學生，進行14天的基礎人文社會課程訓練，創立至今已20周年，有「人文社會營之父」稱號的中研院院士朱敬一今下午受邀回台大舉辦專題演講，與在場百位曾參與人社營的學員，暢聊人文教育的願景與這二十年來的努力。

人社營自2000年開始舉辦，各類課程由各領域專家主持，課程內容多元活潑，也重視提問討論，歷年成果豐碩。朱敬一回顧草創心情，他提到，早期的教材很爛，學生讀完某科目，就會對那個科目再也沒興趣，希望透過人社營，破除「匪諜教材」的汙染，作為補充目的。

朱敬一也提到，台灣的通識教育很糟糕，學生在高二就會被分流，若選讀理工，看到人文科學，就會被當成營養學分，盼能培養對「人文社會」學科的了解；另也埋下種子，扎根育才，但也不設下目標，一切「看運氣」。

人社營走過20年，朱敬一說，「希望2040年時，還能回來看看」，對於人社營的未來走向，朱敬一認為一樣是補足、通識、育才，他說，人社營就像西風，人才是花卉，育才成效要等20年，但「花少不愁沒顏色，我把樹葉都染紅。」

朱敬一也給在場學員三建議，多讀書，不要有特定目的讀書，跟著興趣走，才能永續經營；不要相信生涯規畫，應是為了某個理想、貢獻而工作；要與「賈柏斯」不同，每天當成生命第一天，要活得生猛勇敢，要先廣博才能連結知識。

百位曾參與人社營的學員今回歸台大參與「人社二十 記憶重拾」慶生派對。記者趙宥寧／攝影
百位曾參與人社營的學員今回歸台大參與「人社二十 記憶重拾」慶生派對。記者趙宥寧／攝影
人社營創立至今已20周年，有「人文社會營之父」稱號的中研院院士朱敬一今下午受邀演講。記者趙宥寧／攝影
人社營創立至今已20周年，有「人文社會營之父」稱號的中研院院士朱敬一今下午受邀演講。記者趙宥寧／攝影

朱敬一 台大 院士

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