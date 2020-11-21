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首座更名布農族語學校 信義鄉希娜巴嵐國小今揭牌
南投縣信義鄉新鄉國小今天更名為「希娜巴嵐國民小學」，Sinapalan是布農族語，意為「遷移到像床一般舒適平坦之地，象徵孕育豐富的生命資源」，部落居民和師生歡喜迎接新校舍落成和新校名，傳承布農族祖先給予土地的美名，「希娜巴嵐」成為學習知識和傳承布農族文化的園地。
為了迎接新校名，布農族人今天以狼煙報喜丶古調讚頌 丶耆老祈福丶長老鳴槍等傳統儀式盛大祝福，南投副縣長陳正昇帶著師生、社區家長、部落鄉親齊聚希娜巴嵐，參觀校舍新風貌。
布農族人用搬運車將新課桌椅設備載送至校內，新校舍剪綵儀式融入布農族文化特色，包含生活必備杵臼，再以布農族獵槍擊破氣球，連續四年榮獲全國鄉土歌謠原民語合唱決賽的希娜巴嵐國小合唱團表演童趣歌謠，立委許淑華和樹德企業也贈送60套課桌椅，祝福希娜巴嵐國小校運昌隆。
希娜巴嵐國小舊校舍1979年分期建造，校舍逐漸高齡老舊，居民爭取改建，在縣議會支持下，縣府全力配合爭取，獲教育部補助6800萬元辦理校舍改建教學大樓，共有16間教室、3間廁所、6座樓梯、川堂1座。新校舍為三層樓建築，校舍外觀方正莊嚴，色調沉穩，建築物內外蘊含許多布農族原住民特色文化。
校長伍曉玲說，希娜巴嵐國民小學申請更名，回復過去布農族祖先傳統地名，剛好舊校舍拆除重建，新建校舍搭配上新校名，賦予希娜巴嵐國小全新氣象，也造福偏鄕學子安全環境。
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