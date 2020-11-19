中正國小角力後援會贈袋 為選手參賽打氣

為推廣角力運動發展，新店中正國小角力隊家長們成立了後援會，這學期捐贈了60個比賽專用袋，外觀印上了中正角力隊的代表動物-蜜獾，內袋有分層，可放置角力鞋、角力衣，希望讓角力隊的小選手們，外出比賽時更加方便。

由於總統盃全國角力錦標賽將於11/23-11/26在台北體育館舉行，中正國小校長徐韶佑特地在捐贈活動上，為即將參賽的小選手們加油打氣，期許大家全力以赴，為中正國小爭光。

已經成軍7年的中正角力隊，多年來在鄭凱文教練的帶領下，每年在大大小小比賽中，都有亮眼成績，而小朋友在接觸角力運動後，不只強健體魄，就連品德、學業都有良好表現，讓家長們非常放心，未來家長後援會會持續支持，協同學校一同推廣角力運動。