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高中科學貝諾爾獎 南一中應畢生李惟平奪旺宏金牌獎

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
南一中應屆畢業生李惟平（左二）獲得旺宏科學獎金牌獎。圖／南一中提供
南一中應屆畢業生李惟平（左二）獲得旺宏科學獎金牌獎。圖／南一中提供

南一中參加今年度「旺宏科學獎」拿下金牌獎、學校獎、校長獎、指導老師特別貢獻獎、閱讀科學找樂子團體獎共五項大獎，展現師生學習與教學能量。

旺宏科學獎素有「高中科學諾貝爾獎」之稱，至今已舉辦19屆。今年共有全台125所學校661支隊伍參賽，參賽隊數創下歷年新高。

台南一中應屆畢業生、就讀台大資工系的李惟平獲得最大獎「旺宏金牌獎」。校長廖財固說，李惟平對於常見的物理現象即充滿好奇心，他探究砂網上的水膜破裂是否有先後順序，以及彼此間的相互影響關係。

為了研究，他特地跟業者訂製特殊尺寸的紗窗，用高速攝影機觀察水平與鉛直砂網的水膜破裂情況。從中發現，若以九宮格的方式來觀察，不同水格間的水膜會相互補充水份，達成「守望相助」的有趣現象，使得紗網正中央的水膜成為存活最久者。而令人意想不到的是，這樣的觀察與研究分析過程，竟然可以用來對照傳染病的社區傳播模式。

李惟平表示，若將破裂水膜比擬成已罹患傳染病且有感染力的帶原者，藉此可建構出傳染病的社區傳染模型。為了探究水膜破裂情況的分析矩陣、力學模型與驗證等研究項目，他高中3年所有假期幾乎都投注在此研究，雖然花了不少時間，卻也滿足心中想要揭開未知科學面紗的探索動機。

另南一中老師羅焜哲指導學生，在第12、13、16、18、19屆拿下佳績，獲頒指導老師特別貢獻獎。老師林倉億帶領學生進行科普閱讀及心得寫作，推廣科學閱讀，獲得「閱讀科學找樂子」團體獎。

除了金牌獎外，台南一中學生胡智堯、洪才家、周秉陞、陳廷瑜獲得佳作獎，獲獎總積分位居所有參賽學校的前三名，因而獲頒學校獎及校長獎。

「旺宏科學獎」10餘年來已有近1萬支隊伍、近兩萬名師生曾投入這項競賽，更符合108課綱探究與實作、自主學習的精神。旺宏基金會希望能透過此獎項，啟動台灣年輕一代科學創新的能量。

南一中

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