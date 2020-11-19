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頂番婆百年三合院遭判決拆屋還地 提報文資也遭否決

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣頂番婆彰頂路巷內閩南式百年三合院，屋內天花板也改建。記者林敬家／攝影
彰化縣頂番婆彰頂路巷內閩南式百年三合院，屋內天花板也改建。記者林敬家／攝影

彰化縣頂番婆彰頂路巷內一處閩南式三合院百年古厝近日遭最高法院判決確定須拆屋還地，但目前還住在屋內的吳家人認為這棟見證日治與光復年間的老屋具有保存價值，積極爭取保留，提報文化局文資審議，因建物多處改建文資委員認定已不具文資價值，彰化地方法院今天派員到場測量拆除點，百年老屋將被拆除，在網路社群引起熱議。

彰化地院人員今天上午到場界定拆除點，爭取保留的吳家人還有地主陳家人都到場，警方也在場防止意外，搶救老屋的吳聖芬主張，這棟古宅是祖先在日據時代向陳氏家族購買，因當時台灣為殖民地無法辦理土地過戶，陳氏家族立契由吳家取得房屋永久使用權，並得原址重建。

陳家人則指出，從日據時期至今地價稅都是陳家支付，提告拆屋還地訴訟從地院打到最高法院歷經多年，如今已判決確定須拆屋，完全依法處理，還要爭執什麼？

吳聖芬今天仍爭取能再次現勘，她說，這棟百年的老宅有清代罕見全木製構造正身，是百年提燈籠的起源地，八七水災時吳家人用竹筏搶救災民，安置在三合院中，成為受災戶臨時避難所，日據時代日本人破壞本土宗教信仰，毀壞神像，當地人將媽祖神像藏於三合院商店中，收錢的木櫃中，使媽祖聖像不至於被日本人破壞，具有歷史傳承文化的古宅，卻將面臨無情的拆除相當痛心。

彰化文化局表示，該案已依程序處理，老屋被第三人提報為文資，文化局文資審議委員今年9月30日到場現勘，最後做出不予列冊追蹤決定。

文資委員認為，此民居為小城鎮三合院住屋風情，沒有華麗裝修，屬一般常見的格局，經過次改造修繕原樣已難保存，失去原有風貌，與地方歷史無關連，建築工藝技術也沒有特殊之處，未達歷史建築登錄標準。

彰化縣頂番婆彰頂路巷內百年三合院左護作為工廠，如今廢置，遭人提報文資審議。記者林敬家／攝影
彰化縣頂番婆彰頂路巷內百年三合院左護作為工廠，如今廢置，遭人提報文資審議。記者林敬家／攝影
彰化縣頂番婆彰頂路巷內三合院左護作為工廠，如今廢置，遭人提報文資審議。記者林敬家／攝影
彰化縣頂番婆彰頂路巷內三合院左護作為工廠，如今廢置，遭人提報文資審議。記者林敬家／攝影
彰化縣頂番婆彰頂路巷內一處建於清末的三合院近日遭最高法院判決確定須拆屋還地，法院人員今天派員到場測量拆除點。記者林敬家／攝影
彰化縣頂番婆彰頂路巷內一處建於清末的三合院近日遭最高法院判決確定須拆屋還地，法院人員今天派員到場測量拆除點。記者林敬家／攝影
彰化縣頂番婆彰頂路巷內一處三合院百年古厝近日遭最高法院判決確定須拆屋還地，法院人員今天派員到場測量拆除點。記者林敬家／攝影
彰化縣頂番婆彰頂路巷內一處三合院百年古厝近日遭最高法院判決確定須拆屋還地，法院人員今天派員到場測量拆除點。記者林敬家／攝影

老屋 文化局 歷史建築

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