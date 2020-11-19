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竹縣客家新曲獎決賽22日登場 邀民眾來聽客家好聲音
「2020新竹縣客家新曲獎」決賽將在11月22日下午2時，在新竹縣政府文化局演藝廳登場。文化局表示，今年的參賽作品經過評審委員專業審查後評定，最佳客家創新歌曲獎共計10件作品入圍決賽，決賽採用現場演唱，再做最後總評選，給予創作者表演的舞台。
縣長楊文科表示，新竹縣是客家大縣，縣府一直以來持續深耕與傳承客家文化，鼓勵民眾透過創作，讓「新竹縣客家新曲獎」成為台灣重要的客語創作交流平台，期許為客語音樂開闢一條淵遠流長的道路，歡迎所有喜愛客家「好聲音」的朋友一同共襄盛舉。
文化局表示，客家新曲獎開辦至今已23年，發掘客語音樂人才，持續鼓勵客家族群在音樂的領域中持續創新，今年共有40件參賽作品，曲風多元化，揉合傳統客家歌謠與現代流行樂元素，呈現出各樣的人生百態與客家印象。
此次首獎獎金高達10萬元，為鼓勵優秀作詞者，也從參賽作品中選出兩件最佳作詞獎，獎金各5000元，分別由曾仲瑋創作的「屙叭」及巫康裘的「雞油牯愛加油」獲獎。
除決賽外，頒獎典禮也將在當天在下午3時半舉行，並邀請去年在「巴塞隆納黃金之聲」國際合唱藝術節獲得佳績的在地傑出演藝團隊「揚音樂集」，演唱歷年的合唱得獎作品，以及榮獲2018年客家新曲獎第二名的蕭迦勒帶來創作歌曲，讓所有與會嘉賓認識客家音樂的多元面貌。活動免票入場，歡迎民眾一同參與並給與鼓勵，同時因應疫情影響，也提醒參加民眾配合場館防疫措施。
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