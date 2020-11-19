中壢高商陽明高中跨校合作 波蘭國際發明展獲獎

桃園市中壢高商與陽明高中跨校合作，參加2020年第十四屆「波蘭國際發明展」，5名隊員以相機結合紅外線熱圖像的「聲控救援自走車」(The Relief Tracking Device with IoT & AI for Vital Signs)參展，獲「波蘭國際發明展」銀牌獎。

校方說，波蘭華沙發明展是波蘭唯一官方所舉辦的發明展，由波蘭總統授權，今年共計有美國、加拿大，俄羅斯、馬來西亞、 巴西等25個國家，超過300件作品參賽，台灣代表團共獲得28金、14銀、4銅，總成績僅次於地主國，名列第二。今年發明展受到新冠肺炎疫情影響，評選方式有別於往年，採線上評審，由參賽者上傳影片，自行介紹作品的功能。

就讀中壢高商商經科三年級的蘇柏楷表示，自己負責自走車的程式設計模版，作品發想為台灣位於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的隱沒交界，地震活動頻繁，若能將相機融入紅外線熱圖像的功能，並結合「聲控自走車」深入地震受災區將影像後傳，必能發揮閃避障礙物及通報救援的功能。

蘇柏楷說，歷經八個月的合作，在學校支持下，與隊友們不斷進行程式設計、除錯，最終在國際發明展上取得佳績。

另外，商經科一年級的游昀蓁，自國中時參加過多次國際級發明展，如馬來西亞ITEX國際發明展、泰國國際發明展、克羅埃西亞INOVA發明展，曾以「雷射光畫線尺」(Laser Line Ruler)、「神奇去皮手套」(Magic Peeling Gloves))榮獲1金、1銀、4銅的優異成績，於18日至桃園市政府接受市長鄭文燦頒獎表揚。她也打算在高中往商科領域的發明探索，繼續在國際發明展的舞臺發光發熱。