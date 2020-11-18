「小二國語」這道題連老師都難以講解 網曝：題目看不懂！

台灣許多家庭因為忙碌、父母雙薪工作，所以會安排小孩留校課輔或送至安親班陪同照看、學習。但有安親班老師抱怨，有道小二國文習題，「把扣掉聲音是部首的字圈起來」，卻讓原PO看了霧煞煞，引起網友熱烈討論。

一名網友在《爆怨2公社》上發文，原PO是一名小二的安親班老師，前幾天一名小二學生帶著國語習作提問，「把扣掉聲音是部首的字圈起來」，原PO第一直覺的答案便是筒、客、神，也確實是該題目的解答，但學生問為甚麼時卻令原PO十分困窘，不知該如何解答，原PO也表示，因為筒的聲音不是同，客的聲音不是各，神的聲音也不是申，只好求助其他老師，直呼「出版社為什麼要這樣搞老師？」

有網友表示，「看不懂題目的意思，請問是哪家出版社編的？我以後買評量給小孩寫時要避開」、「這看起來就是考六書的形聲字，不過題目敘述得太奇怪，所以才讓人看不懂」、「是不是在教形聲字？這答案都沒錯，但難的是要怎解釋給國小的小朋友聽，如果用像、油、湖這種字小朋友應該比較好理解吧」、「難怪現在小孩越來越越不喜歡讀書，一堆白癡編輯者，害慘台灣的教育」。

也有內行網友表示，這就是形聲字教學，「請問您的本科是什麼？如果是中文，應該有學過文字學和聲韻學，就會知道一個字分成「聲符」和「義符」，這題的意思是要把以聲符以外（即義符）為部首的字圈起來」。