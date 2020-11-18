瑞芳國小要慶120周年 小勇士「開跑」趣

瑞芳國小是東北角地區人數最多的小學，近期將舉辦120周年校慶儀式，今(18)日舉辦的小勇士路跑活動，作為校慶「開跑」活動，將近兩百位師生們齊跑，從瑞芳棒球場至猴硐願景館來回，也邀請區長施玉祥參與，一路欣賞芒花綻放的鐵道風光。

新北市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，瑞芳國小在明年將滿120歲，作為校慶的前置活動，今年第三屆小勇士路跑活動，多達兩百位小朋友、家長老師一同參與，大家在瑞芳棒球場集合做體操舒筋，今天也代表新北市議員林裔綺勉勵，希望大家發揮毅力盡情奔馳。

瑞芳區長施玉祥表示，瑞芳區連續好幾天都下雨，直到路跑這天正巧放晴，象徵著校慶活動有個好的開始，此次孩子們要從瑞芳棒球場，沿著瑞猴自行車道，到侯硐願景館再折返，總共七公里，參賽的小朋友不僅相當有志氣，也個個卯足了勁，渴望拔得頭籌。

瑞芳國小校長盧娟娟表示，選手們努力調整步伐衝刺，經過瑞芳運動公園，來到鐵道邊，一路上11月份的芒花，向著下午陽光搖曳著，詩意的鐵道風光與得來不易的暖天，讓這場路跑活動變得好享受。

在路跑活動後，12/12瑞芳國小將辦理「三代瑞芳人」活動，邀請老中青三代校友的家庭，共同交流瑞芳國小的轉變，「校友回娘家」120週年建校活動則辦在12/27，邀請校友們及瑞芳鄉親共襄盛舉。