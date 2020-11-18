快訊

獨／中天關台NCC點名公廣新聞進駐 華視：試積極爭取

NCC否決中天續照 驗證總統府密件傳言、敲響言論自由喪鐘

三芝興華國小活化閒置廚房 「舞興華廚」設備五星

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
三芝區興華國小打造成五星級的「舞興華廚」，可烤最愛的pizza，更提升教學資源設備。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區興華國小打造成五星級的「舞興華廚」，可烤最愛的pizza，更提升教學資源設備。 圖／紅樹林有線電視提供

山區小學教學資源缺乏，三芝區興華國小在新北市議員陳偉杰與教育部國教署經費挹注下，將舊有的閒置廚房活化打造成五星級的「舞興華廚」，不但有高品質廚房可烤最愛的pizza，更提升教學資源設備，讓偏鄉的孩子也可以有城市學校的教學待遇。

專業的烘焙烤箱、微波爐竟然還有最新節能的敲敲門冰箱，堪稱五星級設備的廚房原來是三芝興華國小將舊有的閒置廚房活化打造，現在興華國小的學生不但有高品質的廚房可以煮飯，更加也提升了教學資源，近來落成啟用，孩子們也迫不及待的烤起了最愛的pizza。

市議員陳偉杰表示，與教育部國教署一起挹注經費打造舞興華廚，而這間廚房落成當然不能只是一間高級的廚房功用，集合了Ｅ化教學，讓偏鄉的學生也可以有城市學校的教學待遇。

興華國小校長李連成說，很感謝在市議員以及教育部的協助下，新的廚房終於啟用，未來會帶入多元課程像是國際教育、生活教育、社會課甚至是藝術舞蹈的課程都可以利用這間教室來教學，提升教學場域資源，讓孩子愛上學習。

「舞興華廚」斥資兩百多萬，從廚具設備到教學設備都升級更新，而啟用的第一天，學生們也帶著市議員一起來做pizza，試試看設備功能，也現場進行了Ｅ化教學，新的教學環境讓學生更愛到校上課、對於學習也更有興趣。

教育部 偏鄉

延伸閱讀

中天新聞關台 新北議員陳偉杰：告訴媒體「誰聽話、誰留下」

淡海新市鎮發展延宕 地方盼推科技園區

中央暗指零檢出自治條例違法 藍議員：當我們是塑膠？

八仙樂園是否有機會復業？ 律師：除非業者主動做這事

相關新聞

勞部推出桌遊 勞動版「狼人殺」教勞資對戰 也教合作

為推動多元勞動教育，從小建立正確勞動概念，勞動部投入300萬元、籌備半年多，針對國小、國中、高中階段分別設計出3款桌遊，...

認識九孔產業 貢寮澳底國小學生體驗天然海味

貢寮區漁會搭配最近開始的九孔產季，昨(17)日帶領澳底國小學生認識在地九孔養殖業的流程，並讓學生實際體驗給九孔餵食海草，而小朋友也學習翻開九孔的肚子察看其性別，並且以生煎九孔的方式，感受最天然的海味。

淡水新興國小地磚積水破損 立委爭取變玩樂場

新北市淡水區新興國小觀海樓中庭地面磁磚，年久未更新，造成許多地面破損，加上地平問題，下雨就會積水，有安全上的問題，因此立委洪孟楷會勘，爭取經費加舖軟質鋪面，畫設遊戲地皮，給孩子不一樣的玩樂設施。

三芝興華國小活化閒置廚房 「舞興華廚」設備五星

山區小學教學資源缺乏，三芝區興華國小在新北市議員陳偉杰與教育部國教署經費挹注下，將舊有的閒置廚房活化打造成五星級的「舞興華廚」，不但有高品質廚房可烤最愛的pizza，更提升教學資源設備，讓偏鄉的孩子也可以有城市學校的教學待遇。

瑞芳國小要慶120周年 小勇士「開跑」趣

瑞芳國小是東北角地區人數最多的小學，近期將舉辦120周年校慶儀式，今(18)日舉辦的小勇士路跑活動，作為校慶「開跑」活動，將近兩百位師生們齊跑，從瑞芳棒球場至猴硐願景館來回，也邀請區長施玉祥參與，一路欣賞芒花綻放的鐵道風光。

勞動部推勞動教育桌遊 輕鬆了解勞動法令

為將勞動教育及知識深植校園，勞動部今年特別推出三款專為國小、國中及高中青年學子設計的勞動教育桌遊，勞動部長許銘春上午出席...

僑泰電子全班44人考取乙級證照 導師樂買雞排請客

台中市僑泰高中電子科三年甲班學生參加勞動部「數位電子乙級」證照檢定，全班44位學生全數通過，寫下校史新紀錄。導師洪順田上...

疫情難出國 員林家商技藝競賽優秀學生爭取保留權益

109學年度全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，國立員林家商每一種職類統統得獎，其中幼保科學生張淇瑩、家政科學生賴翊芹榮...

南一中募集1萬多片口罩 視訊送日本6高校

日本新冠肺炎疫情仍嚴峻，台南一中募集1萬多個口罩送給6所日本友校，今天透過視訊舉行捐贈儀式，有5所學校校長、副校長在視訊...

台中沙鹿國小安排小一新生有趣闖關活動 取代紙筆評量

台中市沙鹿國小今天為一年級新生安排有趣學習歷程闖關活動，由一年級專業教師團隊，準備生動活潑的課程及教學方式，還為小一生編...

縣長三代都校友 車城國小120年校慶

屏東縣車城國小昨歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，縣長潘孟安回母校參與，提到一家三代都是車城國小校友，任內看到新校舍啟用很...

校園我最棒／預防輔導中輟生 卓蘭高中獲獎

全國中輟預防及復學輔導工作績優學校11月10日在屏東頒獎，苗栗縣國立卓蘭高中團隊策力合作，抱持「教室中每一個空著的位置，...

熱門新聞

上課播影集、沒熱水澡不教書 包正豪：誇張可恥

台大擬設全校不分系「空白學程」 4學院先推院不分系

大學拚研究師生互動冷 郭明政祭3帖人際升溫藥單

導師費改拿來增聘心輔人力？政大也要檢討

「一路以來追逐第一名...」4名台大生嘆：不知為何而學

政大加入台聯大 明年2月結盟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。