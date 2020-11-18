三芝興華國小活化閒置廚房 「舞興華廚」設備五星

山區小學教學資源缺乏，三芝區興華國小在新北市議員陳偉杰與教育部國教署經費挹注下，將舊有的閒置廚房活化打造成五星級的「舞興華廚」，不但有高品質廚房可烤最愛的pizza，更提升教學資源設備，讓偏鄉的孩子也可以有城市學校的教學待遇。

專業的烘焙烤箱、微波爐竟然還有最新節能的敲敲門冰箱，堪稱五星級設備的廚房原來是三芝興華國小將舊有的閒置廚房活化打造，現在興華國小的學生不但有高品質的廚房可以煮飯，更加也提升了教學資源，近來落成啟用，孩子們也迫不及待的烤起了最愛的pizza。

市議員陳偉杰表示，與教育部國教署一起挹注經費打造舞興華廚，而這間廚房落成當然不能只是一間高級的廚房功用，集合了Ｅ化教學，讓偏鄉的學生也可以有城市學校的教學待遇。

興華國小校長李連成說，很感謝在市議員以及教育部的協助下，新的廚房終於啟用，未來會帶入多元課程像是國際教育、生活教育、社會課甚至是藝術舞蹈的課程都可以利用這間教室來教學，提升教學場域資源，讓孩子愛上學習。

「舞興華廚」斥資兩百多萬，從廚具設備到教學設備都升級更新，而啟用的第一天，學生們也帶著市議員一起來做pizza，試試看設備功能，也現場進行了Ｅ化教學，新的教學環境讓學生更愛到校上課、對於學習也更有興趣。