淡水新興國小地磚積水破損 立委爭取變玩樂場

新北市淡水區新興國小觀海樓中庭地面磁磚，年久未更新，造成許多地面破損，加上地平問題，下雨就會積水，有安全上的問題，因此立委洪孟楷會勘，爭取經費加舖軟質鋪面，畫設遊戲地皮，給孩子不一樣的玩樂設施。

新興國小校長許文勇表示，過去這裡中庭有很多學生在此活動，也是上下課的必經之路，地面磁磚造成許多安全問題。對此立洪孟楷表示，觀海樓過去20多年沒有整修，加上沒有做防滑設施，觀海樓教室有些是低年級學生，所以像這樣的問題應該要立即改善。

立委洪孟楷也要求相關單位，爭取經費來新興國小觀海樓的中庭磁磚做一個整修，除了要解決地平積水問題之外，未來上頭也會加上軟質鋪面畫設遊戲地皮，不僅是要維護好安全，更能夠給孩子一個不一樣的玩樂設施。