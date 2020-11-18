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認識九孔產業 貢寮澳底國小學生體驗天然海味

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
澳底國小學生認識在地九孔養殖業的流程，並且以生煎九孔的方式，感受最天然的海味。 圖／觀天下有線電視提供
澳底國小學生認識在地九孔養殖業的流程，並且以生煎九孔的方式，感受最天然的海味。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區漁會搭配最近開始的九孔產季，昨(17)日帶領澳底國小學生認識在地九孔養殖業的流程，並讓學生實際體驗給九孔餵食海草，而小朋友也學習翻開九孔的肚子察看其性別，並且以生煎九孔的方式，感受最天然的海味。

貢寮區漁會總幹事林麗美表示，貢寮區的新鮮九孔聞名全台，每到冬季開始盛產，12/19也將在漁會一樓舉辦盛大的鮑魚季活動，漁會因此今天搭配澳底國小課程，介紹在地養殖業，從九孔池的運作方式，餵食海草、潛水收成、按大小分類等，現場也有水族箱，孩子睜大眼觀察九孔，並學著餵食海帶，非常新鮮。

澳底國小校長李延昌表示，學生們雖然有的吃過九孔，卻從沒真正看過活體，盤子裡滑來滑去，像是調皮的舌頭，老師教導如何從腹部的生殖器辨認性別，白色的是公的，褐色綠色則是母的，小朋友帶著緊張的心，把活生生的九孔直接倒入鍋中乾煎，一旦煮熟，物理作用下九孔脫殼彈跳起來，把學生們嚇一大跳，不加任何調味料，就有Q彈海味。

除了練習九孔料理，感謝貢寮區漁會也安排九孔殼藝術創作，讓吃完的九孔殼透過美化，加上黏土眼睛、手腳，變為可愛的留言板吉祥物，既環保又能代表貢寮在地特色。

貢寮

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