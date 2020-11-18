僑泰電子全班44人考取乙級證照 導師樂買雞排請客

台中市僑泰高中電子科三年甲班學生參加勞委會「數位電子乙級」證照檢定，全班44位學生全數通過，寫下校史新紀錄。導師洪順田上午買了雞排與飲料祝賀學生們，校長温順德也親自到班上給學生鼓勵。對於本周要繼續參加的「電腦硬體裝修」證照檢定，學生們表示充滿信心，還會全力衝刺明年統測，拿出好成績。

温順德說，僑泰高中每年考取500餘張乙級證照，領先中區各校，其中電子科就佔100 餘張，除了電子三甲全班44人取得乙級證照，電子三乙44人也獲43張乙級證照。

他很感謝師生全力的投入與付出，讓證照檢定成為學校的亮點。本周兩班同學還要參加「電腦硬體裝修乙級」檢定，他勉勵同學們再接再厲，展現扎實的學習成果，順利取得第2張乙級證照，為明年四技二專統測鋪路。

洪順田說，班上從二年級下學期就開始對「數位電子乙級」檢定進行輔導，學生們早已練習多時，暑假期間更犧牲假期到校勤練，老師也全程陪伴指導，但並未用到太多三年級讀書時間，能百分百考取，歸功於同學平時的努力。