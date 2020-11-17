疫情難出國 員林家商技藝競賽優秀學生爭取保留權益

109學年度全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，國立員林家商每一種職類統統得獎，其中幼保科學生張淇瑩、家政科學生賴翊芹榮獲第二名金手獎，可公費出國參訪，但新冠肺炎疫情嚴峻，出國充滿不確定性，員家將向教育部爭取保留學生參訪資格。

全國高中職家事類與農業類學生技藝競賽，從去年起取消抽籤產生選手的制度，改為兩名都是正選手，使得強調五育均衡發展的高中職面臨高度挑戰，今年員家兩座第二名金手獎、8座優勝獎、烹飪組團體和教具製作組團體都第二名、服裝製作組團體第三名，整體成績較去年進度，特別的是兩名金手獎選手都取得出國參訪的寶貴機會。

員家烹飪組選手若家裡住得遠，為節省通學時間，競賽前三周免費搬進指導老師劉彩緞的家，師生上午六點多出門，晚上十點多回家。劉彩緞說，學生經常主動用練習剩下的食材煲湯給她喝，貼心到讓她感動想哭，自問「怎麼如此幸運教到這樣的學生」。

教具組金手獎選手張淇瑩從小就是社區小保母，鄰居孩子從安親班、幼兒園放學，先到張家找她玩，為安撫和教導街坊鄰居的幼童，張淇瑩選讀幼保科，在老師林明香的指導下，根據幼童的需求和興趣來製作教具；張淇瑩表示，教具可以集中孩子的注意力，學會生活常規及常識。

員家10名選手出賽，個個都得獎，家長會長陳志維感謝學校教學團隊的認真和努力。校友會理事長吳麗華則以「進入員家，就是贏家」期勉學生設定目標，繼續往前邁進。實習處主任陳麗華說，得獎非偶然，獲勝關鍵是平日勤練。

全國高級中等學校家事類學生技藝競賽，今年78校、367名選手、92名模特兒，分別在烹飪、手工藝、服裝製作、服裝設計、教具製作、室內設計、美顏、美髮8組較勁。員家校長陳定宏表示，學校秉持一貫正常化教學，參賽選手都是在報名後利用課餘時間精進技藝，從歷年校外競賽表現優異可看出學生專業技術水準質量俱佳。

以往全國技藝競賽第一名選手可以出國，去年起第一、二名學生都有出國參訪資格，也就是11月中旬比賽，翌年3、4月出國，沒想到第一屆前兩名都可以出國的選手遇上今年新冠肺炎疫情，出不去，今年競賽的前兩名選手很可能又面臨同樣難題。