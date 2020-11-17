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到桃園蓋第8座！ 李科永圖書館將落腳風禾公園

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府與李科永文教基金會經過2年的協商、溝通與場勘，決定李科永紀念圖書館將落腳在桃園區風禾公園當中，今天舉行簽約儀式。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府與李科永文教基金會經過2年的協商、溝通與場勘，決定李科永紀念圖書館將落腳在桃園區風禾公園當中，今天舉行簽約儀式。記者陳夢茹／攝影

桃園市政府與李科永文教基金會經過2年的協商、溝通與場勘，決定李科永紀念圖書館將落腳在桃園區風禾公園當中，今天舉行簽約儀式，未來將把該館打造成森林圖書館。

桃園市長鄭文燦表示，李科永先生一生從事木材事業，對台灣木材工業發展有傑出的貢獻，有感於幼年失學，捐贈一座又一座的圖書館，李科永文教基金會近年已陸續於宜蘭、高雄、台中、台北及新北等縣市捐贈與綠地有良好結合的圖書館，這次桃園為第8座，更捐贈7000萬經費。

風禾公園是桃園市重要的防災公園，除有滯洪池及防災管理中心等避難設施，公園內部步道、河堤及生態池皆已生態工法來規畫，平時吸引許多親子到此遊玩，未來將結合公園的自然環境與圖書館閱讀空間，打造一座融入樹林且綠意盎然的圖書館。

鄭文燦說，圖書館建置基地沒有影響到任何綠覆地，將以700至800坪來設計，未來會移植一些特色樹木，將讓館變身為森林圖書館，也成為有特色的環保圖書館。

桃園市立圖書館館長唐連成指出，李科永文教基金會大門口將面朝慈文路，預計將蓋3層樓共約700坪，建物外型會跟旁邊的建築物與地形搭配，一樓是中庭挑高，建物內部會採用大面積玻璃，讓外頭的綠蔭跟景觀都能映入眼簾，且圖書館的廊道會通往外頭小樹林，打造出森林圖書館的概念，此外，藏書規畫量約4萬冊，主題可能會朝防災主題進行規畫。

桃園市政府與李科永文教基金會經過2年的協商、溝通與場勘，決定李科永紀念圖書館將落腳在桃園區風禾公園當中，今天舉行簽約儀式。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府與李科永文教基金會經過2年的協商、溝通與場勘，決定李科永紀念圖書館將落腳在桃園區風禾公園當中，今天舉行簽約儀式。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府與李科永文教基金會經過2年的協商、溝通與場勘，決定李科永紀念圖書館將落腳在桃園區風禾公園當中，今天舉行簽約儀式。記者陳夢茹／攝影
桃園市政府與李科永文教基金會經過2年的協商、溝通與場勘，決定李科永紀念圖書館將落腳在桃園區風禾公園當中，今天舉行簽約儀式。記者陳夢茹／攝影

圖書館 鄭文燦 新北

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