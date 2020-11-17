到桃園蓋第8座！ 李科永圖書館將落腳風禾公園

桃園市政府與李科永文教基金會經過2年的協商、溝通與場勘，決定李科永紀念圖書館將落腳在桃園區風禾公園當中，今天舉行簽約儀式，未來將把該館打造成森林圖書館。

桃園市長鄭文燦表示，李科永先生一生從事木材事業，對台灣木材工業發展有傑出的貢獻，有感於幼年失學，捐贈一座又一座的圖書館，李科永文教基金會近年已陸續於宜蘭、高雄、台中、台北及新北等縣市捐贈與綠地有良好結合的圖書館，這次桃園為第8座，更捐贈7000萬經費。

風禾公園是桃園市重要的防災公園，除有滯洪池及防災管理中心等避難設施，公園內部步道、河堤及生態池皆已生態工法來規畫，平時吸引許多親子到此遊玩，未來將結合公園的自然環境與圖書館閱讀空間，打造一座融入樹林且綠意盎然的圖書館。

鄭文燦說，圖書館建置基地沒有影響到任何綠覆地，將以700至800坪來設計，未來會移植一些特色樹木，將讓館變身為森林圖書館，也成為有特色的環保圖書館。