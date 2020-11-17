南一中募集1萬多片口罩 視訊送日本6高校

日本新冠肺炎疫情仍嚴峻，台南一中募集1萬多個口罩送給6所日本友校，今天透過視訊舉行捐贈儀式，有5所學校校長、副校長在視訊上表達謝意，強調，雖僅是口罩，這番情意卻是他們人生最大財富，期待疫情快結束，明年能面對面交流。

台南一中表示，國內新冠肺炎疫情相對紓緩，口罩供應量也已逐漸步上軌道，校內經費購買以及校友、家長捐贈的口罩，已超過1萬個，達到安全存量，使用上充裕無虞。但為展現國際互助精神，主動給予國際友校關懷協助，並響應衛生福利部「口罩響應人道援助」活動，家長會響應校長廖財固及會長莊順發的號召，也募集了1萬片口罩，捐贈給東京都駒場東邦高校、愛知縣一宮西高校、靜岡縣藤枝東高校、宮城縣宮城第一高校、兵庫縣柏原高校、栃木縣大田原女子高校。

今天的「護助共好－口罩捐贈儀式」，透過視訊傳達捐贈口罩的誠心誠意，並交流防疫訊息。有南一中校長廖財固、家長會長莊順發、副會長黃建鈞、蘇映朱、侯翠玲、施伯諭、方瀚德等人參加。

參加視訊的日本高校校長表示，目前日本疫情仍嚴峻，很高興能透過視訊交流，並獲贈送口罩，希望疫情能趕快結束，來台灣與南一中交流。愛知縣一宮西高校校長表示，這是與南一中第一次視訊交流，她說之前也曾到台南一中讓兩校學生交流，學生回日本都很高興，期待有在交流機會。受疫情影響，今年無法交流，但收到了口罩，「這是一生財富」，她說，未來有何困難，不可得知，但也期許能以挑戰的態度迎接，也提升學生的內涵。

老師楊秀蘭說，南一中與日本友校情誼深厚，過去除了有交換學生之外，也定期舉辦學生交流互訪的活動，學生之間建立起跨國的深刻情感，在學業及人生旅途上交換資訊，有些同學在畢業後仍持續保持聯絡。