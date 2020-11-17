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每天練200杯！崑大餐飲系好手獲創意咖啡賽拉花亞軍

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
崑山科大餐飲管理廚藝系一年級翁巧蓉，獲創意咖啡賽拉花亞軍。圖／校方提供
崑山科大餐飲管理廚藝系一年級翁巧蓉，獲創意咖啡賽拉花亞軍。圖／校方提供

崑山科技大學餐飲管理及廚藝系一年級翁巧蓉，參加「2020 TCA台灣創意咖啡大賽暨拉花邀請賽」，不僅是唯一學生參賽者，前天更以「貓頭鷹」與「台灣黑熊」兩項拉花作品，擊敗眾多職業級選手脫穎而出拿下第二名。

「2020 TCA台灣創意咖啡大賽暨拉花邀請賽」也是代表國家參加國際賽的國手資格賽，參賽者均為歷年來前三名得獎者，每人都希望在比賽中獲得評審青睞，取得代表國家出賽的唯一一張門票。

指導老師施智偉表示，翁巧蓉是這次比賽唯一的在學生，面對強敵環伺，仍以穩健台風及流暢拉花技巧，畫出精緻的「貓頭鷹」與「台灣黑熊」，評審對其表現讚譽不絕。

施智偉說，翁巧蓉為了參加比賽，每天練習200杯以上的拉花，就是希望能有好的表現，相當不容易。翁巧蓉感謝老師及同學們的支持，因為團隊的協助及打氣，自己才能在一次一次的比賽中，贏得好成績，未來也會堅持自己的熱愛，在咖啡拉花的學習中，有更出色的表現。

比賽當天，崑大民生應用學院院長馮啓宏也特別帶領餐飲系師生團隊到現場加油，給參賽學生支持。

翁巧蓉參加第一屆崑山盃咖啡拉花競賽拿下冠軍，前天參加這場重要比賽再次獲得業界專家肯定，非常不容易。

崑山科大餐飲管理廚藝系一年級翁巧蓉，獲創意咖啡賽拉花亞軍。圖／校方提供
崑山科大餐飲管理廚藝系一年級翁巧蓉，獲創意咖啡賽拉花亞軍。圖／校方提供
崑山科大餐飲管理廚藝系一年級翁巧蓉，獲創意咖啡賽拉花亞軍。圖／校方提供
崑山科大餐飲管理廚藝系一年級翁巧蓉，獲創意咖啡賽拉花亞軍。圖／校方提供
崑山科大餐飲管理廚藝系一年級翁巧蓉，獲創意咖啡賽拉花亞軍。圖／校方提供
崑山科大餐飲管理廚藝系一年級翁巧蓉，獲創意咖啡賽拉花亞軍。圖／校方提供

拉花 咖啡 台灣黑熊

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