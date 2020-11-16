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車城國小120周年校慶 新校舍啟用 潘孟安回母校很感動

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣車城國小今歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，車城國小新校舍兼具綠色環保與實用功能。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城國小今歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，車城國小新校舍兼具綠色環保與實用功能。圖／屏東縣政府提供

屏東縣車城國小今歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，屏東縣長潘孟安回到母校參與，他說，一家三代都是車城國小校友，在他任內看到新校舍啟用「很感動」。車城國小新校舍兼具綠色環保與實用功能，融入在地特色，中庭設計為全校性集合場域與學生表演舞台，也減少落山風及西北雨侵擾。

潘孟安說，一家三代都是車城國小校友，回到母校倍感溫馨，縣府團隊一直在教育努力，保障孩童教育權，讓孩童不論在就學環境、權利等都能受到妥善照顧。

潘孟安說，原本車城國小的北棟及西棟教學大樓使用逾35年，呈現老背少建築，牆面斑駁、設施設備老舊，嚴重影響師生安全，縣府積極向教育部爭取補助，獲「老舊校舍整建工程」補助經費9720萬，藉由老舊校舍的整建和校園的整體規畫，提供社區化的全新校園，與更優質的學習環境。

潘孟安說，雖然屏東縣的預算不充裕，但培育下一代不能等，按照建築修建程度輕重緩急，資源花在刀口上，循序漸進全面普及布建e化智慧教室，推動軟硬體設備升級，譬如光纖全校普及化、電子白板等，期許未來屏東能讓「網路替代道路」，迎接E世代。

潘孟安也到各年級班上與學童互動學習，重溫校園舊夢，也第一線檢視教室配置，實現班班有平板或筆電、校校有互動式顯示器目標，建構行動學習環境。

車城國小指出，新校舍兼具綠色環保及實用，融入在地特色，規畫多功能教室、英語教室、視聽教室，有各年級教室區，行政辦公區等。中庭設計成全校性集合場域與學生表演舞台，減少落山風及西北雨對師生的侵擾，且建築與空地形成環抱空間，不僅學生能安全活動，更兼具人文關懷美感。

屏東縣車城國小今歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，車城國小新校舍兼具綠色環保與實用功能，中庭設計為全校性集合場域與學生表演舞台，減少落山風及西北雨侵擾。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城國小今歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，車城國小新校舍兼具綠色環保與實用功能，中庭設計為全校性集合場域與學生表演舞台，減少落山風及西北雨侵擾。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城國小今歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，車城國小新校舍兼具綠色環保與實用功能，中庭設計為全校性集合場域與學生表演舞台，減少落山風及西北雨侵擾。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城國小今歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，車城國小新校舍兼具綠色環保與實用功能，中庭設計為全校性集合場域與學生表演舞台，減少落山風及西北雨侵擾。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城國小今歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，車城國小新校舍兼具綠色環保與實用功能，融入在地特色，中庭設計為全校性集合場域與學生表演舞台，也減少落山風及西北雨侵擾。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城國小今歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，車城國小新校舍兼具綠色環保與實用功能，融入在地特色，中庭設計為全校性集合場域與學生表演舞台，也減少落山風及西北雨侵擾。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城國小今歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，車城國小新校舍兼具綠色環保與實用功能，中庭設計為全校性集合場域與學生表演舞台，減少落山風及西北雨侵擾。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城國小今歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，車城國小新校舍兼具綠色環保與實用功能，中庭設計為全校性集合場域與學生表演舞台，減少落山風及西北雨侵擾。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城國小今歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，車城國小新校舍兼具綠色環保與實用功能，融入在地特色。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城國小今歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，車城國小新校舍兼具綠色環保與實用功能，融入在地特色。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城國小今歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，潘孟安也到各年級班上與學童互動學習，第一線檢視教室配置。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城國小今歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，潘孟安也到各年級班上與學童互動學習，第一線檢視教室配置。圖／屏東縣政府提供
屏東縣車城國小今歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，屏東縣長潘孟安回到母校參與，他說，一家三代都是車城國小校友，在他任內看到新校舍啟用「很感動」。圖／屏東縣府提供
屏東縣車城國小今歡慶120周年校慶暨新校舍啟用，屏東縣長潘孟安回到母校參與，他說，一家三代都是車城國小校友，在他任內看到新校舍啟用「很感動」。圖／屏東縣府提供

屏東縣 潘孟安 建築

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