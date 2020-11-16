彰化縣美豐國小花台種洛神花　正港從產地到餐桌

偏鄉小校為留住學生，絞盡腦汁把課程變出花樣。時值洛神花盛開季節，彰化縣美豐國小的花台開滿洛神花，都是小朋友親子栽植，採花釀製蜜餞、煮洛神花茶，享受「要怎麼收穫，先那麼栽。」的成就感。

大城鄉美豐國小約3年前種洛神花，起初種一株，花朵可採食引起小朋友的好奇和興趣，教師把握機會教育，初春教導五年級孩子用種子育苗，再把幼苗移植到花台，洛神花是一至二年生草本植物，在小朋友畢業前長大和開花，教師指導製作各種洛神花食品。

「以前喝過洛神花茶，酸酸甜甜，自己種的更有成就感。」學童陳怡潔說，雖然住在大城鄉下，但家裡沒種洛神花等草本食用植物，她沒種花種菜的經驗，所以找老師指導製作洛神花蜜餞，做好之後請同學享用，很開心。

學童洪尚瑋也喜歡吃洛神花蜜餞，到同學家共同製作；他說，用砂糖煮到洛神花呈黏稠狀即可，因為太好吃，他吃光光。

美豐國小全校學生47人，高年級兩班合計23名學生，每人種5至6株洛神花，經過物競天擇，有的植株枯萎，有的長蟲，活下來的既強壯又茂盛，花台有十多株洛神花目前花朵盛開，因學校教導小朋友友善耕種不噴農藥，長蟲的就留給蟲吃，有趣的是蟲子集中緊鄰司令台的洛神花叢，其餘花台洛神花幾乎沒蟲蝕。

美豐國小教導主任洪麗芳表示，學校設計校本課程，把洛神花納入教材，小朋友近距離觀察植物生長、開花結果。製成食物，完整呈現從產地到餐桌，是食農教育的好範本，教師煮洛神花茶給學童飲用，一面喝，一面聽教師解說，印象格外深刻。