搞丟研究生珍藏照片 雄女總動員辦公區翻箱倒櫃

台師大台史所研究生黃彥傑控訴高雄女中丟失珍藏的33張老照片原件，校長林香吟昨天發表聲明道歉，也到警局報案遺失。林香吟說，學校人員今天總動員在行政辦公區翻箱倒櫃找尋，希望能失而復得。

黃彥傑說，雄女處理慢好幾拍，努力、認真找是必要態度，他已做最壞準備，若真的找不回，本周四凌晨會公布訴求，希望雄女記取校訓，除了給他一個完整調查說明，未來面對校史相關文件要更慎重，要有明確的處理權責，避免類似情況重演。

黃彥傑現就讀台師大台史所二年級，他說，在雄女遺失的33張照片原件有85至90年歷史，彌足珍貴，去年7月他主動將與雄女相關老照片交雄女掃描收藏，出發點是一片好意，之前也曾將與台南女中相關照片送往南女，要讓珍貴檔案發揮更大效益與意義。