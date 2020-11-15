感謝大叔貴人相助 員東國中女壘隊北上打友誼賽

新竹縣員東國中女壘隊2013年成立，近年比賽成績相當不錯，今天下午北上與雄北壘球隊進行一場特別的「感恩友誼賽」，感謝一群50多歲大叔在女壘隊成立後協助發起捐款募集，用實際行動支持小球員，解決校方經費困難。

員東國中表示，女壘隊的成員們來自全台各地，除了學區及五峰鄉外，也有來自花蓮、台東與彰化縣等地的學子，背井離鄉到偏鄉員東國中追求夢想，歷經不少的辛勞與挑戰，近年參加不少比賽，也都獲得佳績，而球隊一路走來，也遇到許多貴人相助。

雄北壘球隊是由一群高雄中學75級校友組成的球隊，這群大叔因為一場同學會而重聚，相約圓一個共同在球場上全力揮棒奮力奔馳的青春夢。

雄北壘球隊因緣際會下認識員東女壘隊，為協助小球員追求興趣及夢想，這群大叔發起捐款募集，募了約11萬元，幫助校方解決在經費上的燃眉之急，並讓球員在課餘時能專心學習，考上優質高中和國立大學，翻轉自己的人生。

員東國中說，這場感恩球賽，除了向雄北壘球隊表達感謝，也讓員東女壘隊可以跟大叔們球技切磋，並學習他們在求學、工作方面的生活態度，朝夢想一步一步前進。