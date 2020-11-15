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全國環境知識競賽 台南市大贏家

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市建興國中學生莊舒涵參加全國環境知識競賽決賽，獲得國中組第一名。圖／南市環保局提供
台南市建興國中學生莊舒涵參加全國環境知識競賽決賽，獲得國中組第一名。圖／南市環保局提供

全國環境知識競賽決賽昨在高雄科大舉行，經1天的淘汰賽、驟死賽，台南拿下國中組第1名、國小組第3名、社會組第2名及第5名的佳績。

國中組第1名為建興國中莊舒涵、國小組第3名是永康區三村國小黃逸，社會組第2、5名分別是洪燕卿、李碧芬。

台南市長黃偉哲表示，能在全國環保知識高手環伺下得獎，非常不容易，希望參賽的選手能以各種方式將豐富的環境知識傳給生活周遭每個人，激發出大家愛護環境的意識並付諸行動，共創美麗家園，環境永續。

環保局長謝世傑說，每年的環境知識競賽已成為年度環保盛會，透過競賽方式，讓大小朋友在準備賽事的過程中，廣泛吸收環境知識、關心環境議題，寓教於樂的競賽，無形中促進環境教育普及化，在更多人心中埋下環保意識的種苗。

環保局表示，不少選手是持續多年參選的老將，上午先舉行「淘汰賽」，共有400名選手參加。「淘汰賽」成績揭曉後，留下來的競爭者，在短暫開心後，立即調整心情準備下午的「驟死賽」，大家紛紛拿出個人的武功秘笈，做最後的衝刺，期許交出漂亮的成績，回報自己過去充實各方面環保知識的努力。

全國環境知識競賽分為社會組、國小組、國中組、高中（職）組。競賽題目包含，政府環境政策、時事環境議題及環境保護學習指定影片，題目範圍廣泛，選手需多方吸收環境知識。

黃偉哲

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