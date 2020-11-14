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旺宏科學獎頒獎 武陵高中李杰穎靠自學拿下最高榮譽

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
武陵高中李杰穎勇奪旺宏科學獎之旺宏獎。圖／旺宏教育基金會提供
武陵高中李杰穎勇奪旺宏科學獎之旺宏獎。圖／旺宏教育基金會提供

108課綱推廣科技素養，第19屆「旺宏科學獎」今舉行頒獎典禮，今年共有125所學校、661支隊伍參賽，參賽隊數創下歷年新高。武陵高中李杰穎以資訊組「利用生成對抗網路生成擬真的山脈地形」作品，奪得最高榮譽「旺宏獎」；金牌獎則分別由高雄中學葉柏輝「棋盤陣列中行列棋子數相等之排列數研究」及台南一中李惟平的「水膜戳戳樂」作品獲得，今年獲獎總積分前三名學校為武陵高中、高雄中學、台南一中及建國中學，三校成為本屆學校獎得主。

最高榮譽「旺宏獎」得主李杰穎，是一位冒險遊戲電玩迷，深知動畫遊戲中要呈現驚心動魄的山峰綿延景象，幕後得靠動畫師慢工出細活來描繪山脊形狀及河流等細節，非常耗時費力，因此發想用更簡單的方式，簡化人工繪製山脈地形的過程。

李杰穎耗時一年，透過網路自學撰寫程式，利用Google所提供的API，收集兩千多張來自台灣及中國大陸的地形高度圖和衛星空照圖，並運用近年來在人工智慧領域中相當火紅的深度學習模型「生成對抗網路（GAN）」，訓練將灰階高度圖與衛星空照圖快速轉換，短短幾秒鐘內即可生成接近真實山脈的3D效果，對未來數位內容開發者來說，是極具實用性的系統，可應用在想擬真的名山百岳，如玉山、富士山或冰河地形等，

目前就讀高雄中學的葉柏輝，在一道棋盤陣列的問題，產生了研究靈感，他想知道，如果當棋盤的邊格數更多，或是放更多棋子，是否能一直維持棋盤陣列中行列棋子數相等的狀況？

但葉柏輝在研究過程中，也是新冠肺炎的受害者。他說，因疫情影響延後開學，為了能如期完成研究，他天天與老師相約在咖啡館討論，這段咖啡館裡討論數學的經驗，也成了研究過程中最難忘的回憶。

今年剛從台南一中畢業、台灣大學資工系新鮮人李惟平以「水膜戳戳樂」拿下金牌獎。他說，高中時對於砂網上的水膜破裂是否有先後順序相當感興趣，因此他特地跟業者訂製特殊尺寸的紗窗，用高速攝影機，觀察水平與鉛直砂網的水膜破裂情況。

李惟平也發現，如果以九宮格的方式來觀察，不同水格間的水膜會相互補充水份，達成一種「守望相助」的有趣現象，最令人意想不到的是，這樣的觀察與研究分析過程，也可以用來對照傳染病的社區傳播模式，建構出傳染病的社區傳染模型。

旺宏電子暨旺宏教育基金會董事長吳敏求表示，新冠肺炎疫情席捲全球，改變許多人的工作及生活方式，也影響國際政經局勢，疫情雖然讓人類腳步變緩，但也成就許多創新的商業營運模式，面對後疫情時代，同學更該學習如何跨域思考、超前部署。

科技部次長林敏聰對北一女中游雅鈞步態分析系統作品給予勉勵與肯定。圖／旺宏教育基金會提供
科技部次長林敏聰對北一女中游雅鈞步態分析系統作品給予勉勵與肯定。圖／旺宏教育基金會提供
台南一中李惟平喜獲旺宏科學獎金牌獎。圖／旺宏教育基金會提供
台南一中李惟平喜獲旺宏科學獎金牌獎。圖／旺宏教育基金會提供
第十九屆旺宏科學獎得獎師生與貴賓。圖／旺宏教育基金會提供
第十九屆旺宏科學獎得獎師生與貴賓。圖／旺宏教育基金會提供
教育部次長林騰蛟參觀金牌獎高雄中學葉柏輝數學作品。圖／旺宏教育基金會提供
教育部次長林騰蛟參觀金牌獎高雄中學葉柏輝數學作品。圖／旺宏教育基金會提供
旺宏教育基金會吳敏求董事長鼓勵同學學習跨域思考。圖／旺宏教育基金會提供
旺宏教育基金會吳敏求董事長鼓勵同學學習跨域思考。圖／旺宏教育基金會提供

疫情 咖啡館 新冠肺炎

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