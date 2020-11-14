旺宏科學獎頒獎 武陵高中李杰穎靠自學拿下最高榮譽

108課綱推廣科技素養，第19屆「旺宏科學獎」今舉行頒獎典禮，今年共有125所學校、661支隊伍參賽，參賽隊數創下歷年新高。武陵高中李杰穎以資訊組「利用生成對抗網路生成擬真的山脈地形」作品，奪得最高榮譽「旺宏獎」；金牌獎則分別由高雄中學葉柏輝「棋盤陣列中行列棋子數相等之排列數研究」及台南一中李惟平的「水膜戳戳樂」作品獲得，今年獲獎總積分前三名學校為武陵高中、高雄中學、台南一中及建國中學，三校成為本屆學校獎得主。

最高榮譽「旺宏獎」得主李杰穎，是一位冒險遊戲電玩迷，深知動畫遊戲中要呈現驚心動魄的山峰綿延景象，幕後得靠動畫師慢工出細活來描繪山脊形狀及河流等細節，非常耗時費力，因此發想用更簡單的方式，簡化人工繪製山脈地形的過程。

李杰穎耗時一年，透過網路自學撰寫程式，利用Google所提供的API，收集兩千多張來自台灣及中國大陸的地形高度圖和衛星空照圖，並運用近年來在人工智慧領域中相當火紅的深度學習模型「生成對抗網路（GAN）」，訓練將灰階高度圖與衛星空照圖快速轉換，短短幾秒鐘內即可生成接近真實山脈的3D效果，對未來數位內容開發者來說，是極具實用性的系統，可應用在想擬真的名山百岳，如玉山、富士山或冰河地形等，

目前就讀高雄中學的葉柏輝，在一道棋盤陣列的問題，產生了研究靈感，他想知道，如果當棋盤的邊格數更多，或是放更多棋子，是否能一直維持棋盤陣列中行列棋子數相等的狀況？

但葉柏輝在研究過程中，也是新冠肺炎的受害者。他說，因疫情影響延後開學，為了能如期完成研究，他天天與老師相約在咖啡館討論，這段咖啡館裡討論數學的經驗，也成了研究過程中最難忘的回憶。

今年剛從台南一中畢業、台灣大學資工系新鮮人李惟平以「水膜戳戳樂」拿下金牌獎。他說，高中時對於砂網上的水膜破裂是否有先後順序相當感興趣，因此他特地跟業者訂製特殊尺寸的紗窗，用高速攝影機，觀察水平與鉛直砂網的水膜破裂情況。

李惟平也發現，如果以九宮格的方式來觀察，不同水格間的水膜會相互補充水份，達成一種「守望相助」的有趣現象，最令人意想不到的是，這樣的觀察與研究分析過程，也可以用來對照傳染病的社區傳播模式，建構出傳染病的社區傳染模型。