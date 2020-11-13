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豎琴獵人免費音樂會 彰化縣芳苑國小學童聽得入神

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
芳苑國小學童近距離欣賞李哲音彈奏豎琴。記者簡慧珍／攝影
芳苑國小學童近距離欣賞李哲音彈奏豎琴。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑國小多功能教室今天傳出如流水般的錚錝琴聲，從流行音樂「海上花」到迪士尼動畫「冰雪奇緣」，豎琴家李哲音十指撥彈，首首動人心弦，小朋友聽得入神，在免費音樂會之後，還獲得觸摸愛爾蘭豎琴的機會，小朋友都相當興奮。

李哲音自2014年展開豎琴獵人偏鄉小學堂計畫，免費為500所學生100人以下的偏鄉小校演奏，為他的父親「把豎琴音樂帶到台灣每個角落」。芳苑國小校長吳偉誠申請，成為李哲音的第二百卅一所偏鄉小學堂，也是他今年來彰化縣演奏的第三所小校。

芳苑國小口琴隊吹奏民謠迎接李哲音，他彈奏「海上花」獻給位在濱海的芳苑國小。2002年台北豎琴家聯盟第一屆豎琴大賽大眾組冠軍的李哲音，目前在國內多個知名樂團兼任編曲或豎琴手，在小朋友面前卻像大頑童，講豎琴的起源、發展，博引西臘神話和真實歷史故事，講豎琴結構和彈琴技巧，他伸手飛腿搞笑，全場孩子笑得前傾後仰。

李哲音說，他的父親李武男原本拉小提琴，赴日作樂器考察時，聽見豎琴的聲音彷如天籟，從此愛上豎琴，不但自己改彈豎琴，開了一家豎琴製造工廠，家裡兩個兒子都學豎琴，經過那麼多年推廣，他的父親年邁身體不適，他勸父親關閉工廠。

他向小朋友說明，取名豎琴獵人是因為豎琴最初就是彈射用的武器，撥弦發出聲音，進而演變成樂器，他到學校免費演奏都帶兩把豎琴，較小的愛爾蘭豎琴琴弦較少，較大的豎琴雖然琴弦多，仍需控制腳踏板來表現音域。

小朋友對豎琴似懂非懂，但李哲音每彈罷一曲，小朋友都熱烈鼓掌，大聲說「好聽！」在師生期待下，一曲接一曲，有拉丁舞曲，也有卡通動漫主題曲，小朋友欲罷不能，迷你演奏會結束後爭相觸摸琴弦，午餐鐘響才依依不捨離去。

芳苑國小口琴隊成軍三年就得到全縣口琴比賽第二名，今天吹奏民謠迎接豎琴家李哲音。記者簡慧珍／攝影
芳苑國小口琴隊成軍三年就得到全縣口琴比賽第二名，今天吹奏民謠迎接豎琴家李哲音。記者簡慧珍／攝影

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