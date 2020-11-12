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小五「台語課文」大人也不會唸 家長嘆：孩子因此更排斥台語
台灣社會中使用「台語（閩南語）」溝通的年輕人越來越少，政府也將「母語教育」納入小學課程，至今已推動19年，不過成效卻不盡理想。現在就有家長貼出小學5年級的「台語課文」，表示太過困難，反而讓孩子對台語更排斥，希望推行政策前，能夠有更多「現實的考慮」。
一名家長在臉書社團「爆怨2公社」發文，附上一段「台語課文」，指出這是小學5年級教育課程的文章，應該請各位教育界長官來唸一下，「我家3個小孩都因為母語課程，對台語完全排斥，真的是推行嗎？」他也說，「這些長官大腦都裝沒有用的物品，總以為排定課程就好，完全不考慮現實的效率」。
貼文一出，也引來不少網友留言，「我算滿會講台語，但我無法流利的唸這文章」、「我自認為台語很好，可是看到前面第一句我就倒了」、「台語沒辦法用中文去表達其意思」、「字都看不懂怎麼唸啊」、「某些詞彙南部用法跟北部用法又不一樣，教育部又想要全台統一腔調」、「把台語翻譯成毫無用處的文字，難道不知道文字是用來溝通用的嗎？」
事實上，教育部於2001年將本土語言納入9年一貫課程中，全國小學生須在台語、客家語或各族原住民語中，選一種母語學習，每周上課一節。此項政策實施至今已19年，台語卻反而成為瀕危語言，《聯合報》也曾報導分析過可能原因，包括：就算學校教，回家不講也沒用、使用台語被投以異樣眼光，加速弱勢等，結論還是要打造「沉浸式語言環境」，才能有效學習。
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