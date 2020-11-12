小五「台語課文」大人也不會唸 家長嘆：孩子因此更排斥台語

華人教育重視「孝順」的美德，許多人從小就被教育要孝順父母、尊重師長，培養優良品性。然而，近日卻有一名爸爸被兒子的安親班老師提醒，叫他要跟兒子「懇談」，老師傳了一張兒子寫的題目卷，原來竟是兒子透露他其實不想「孝順」他。

2020-11-12 10:51