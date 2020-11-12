因應海洋事務新時代！金大率先設置海洋事務中心

有鑑於世界各國對海洋事務投入高度關注，國內也在107年正式成立海洋委員會，金門大學為因應海洋事務之研究、教學、實習等需求，昨日舉行海洋事務中心揭牌典禮，金大校長陳建民表示，海洋事務在我國已進入全新的時代，面對此一全新格局，金大也成立校級海洋事務中心，來對應政策上的發展並針對重要議題進行研究，搶得機先。

包括海巡署金門查緝隊隊長謝忠諭、第十二巡防區指揮部執行長蔡宇喆、金門縣政府港務處處長何佩舉、漁牧課課長樊德正、人文社會學院院長高瑞新、管理學院院長趙嘉裕、主任秘書蔡宗憲、國際交流組長鄭大行及海邊系師生都到場參與，共同見證金大在海洋事務推動的歷史新頁。

陳建民表示，全球海洋面積達3.62億平方公里，占地球表面積71％。海洋不只是人類糧食的重要來源，更是人類生存的重要場域！目前世界各國對海洋事務也投入高度關注，而國內也於107年正式成立海洋委員會，108年實施海洋基本法，今年更提出2020國家海洋政策白皮書，金大能成立海洋事務中心，也算是搶得先機。