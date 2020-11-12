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因應海洋事務新時代！金大率先設置海洋事務中心

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金大海洋事務中心日昨舉行揭牌典禮，邀請各界貴賓共同見證。圖／金大提供
金大海洋事務中心日昨舉行揭牌典禮，邀請各界貴賓共同見證。圖／金大提供

有鑑於世界各國對海洋事務投入高度關注，國內也在107年正式成立海洋委員會，金門大學為因應海洋事務之研究、教學、實習等需求，昨日舉行海洋事務中心揭牌典禮，金大校長陳建民表示，海洋事務在我國已進入全新的時代，面對此一全新格局，金大也成立校級海洋事務中心，來對應政策上的發展並針對重要議題進行研究，搶得機先。

包括海巡署金門查緝隊隊長謝忠諭、第十二巡防區指揮部執行長蔡宇喆、金門縣政府港務處處長何佩舉、漁牧課課長樊德正、人文社會學院院長高瑞新、管理學院院長趙嘉裕、主任秘書蔡宗憲、國際交流組長鄭大行及海邊系師生都到場參與，共同見證金大在海洋事務推動的歷史新頁。

陳建民表示，全球海洋面積達3.62億平方公里，占地球表面積71％。海洋不只是人類糧食的重要來源，更是人類生存的重要場域！目前世界各國對海洋事務也投入高度關注，而國內也於107年正式成立海洋委員會，108年實施海洋基本法，今年更提出2020國家海洋政策白皮書，金大能成立海洋事務中心，也算是搶得先機。

首任海事中心主任馬祥祐指出，未來他們主要從事海洋政策研究，將藉由辦理學術研討會、論壇、座談、演講的方式來激發與彙整各面向不同的觀點，並透過舉辦海洋文化藝術、體育、觀光交流活動來推動人民對海的認識並親近海洋。此外，在人才培育部分也預計規畫辦理海洋師資培訓與認證課程、協助政府辦理海洋教育、編纂海內外海洋教材等活動。揭牌典禮之後，該中心也舉行海洋保育執法人力培訓諮詢會議，針對海洋保育執法人力應具備什麼素養與職能，進行廣泛的意見交換。

金大海洋事務中心日昨舉行揭牌典禮，在金大戰鼓隊隆隆鼓聲中揭開序幕。圖／金大提供
金大海洋事務中心日昨舉行揭牌典禮，在金大戰鼓隊隆隆鼓聲中揭開序幕。圖／金大提供
金大海洋事務中心日昨舉行揭牌典禮，會後舉行海洋保育執法人力培訓諮詢會議，針對海洋保育執法人力應具備什麼素養與職能，進行廣泛的意見交換。圖／金大提供
金大海洋事務中心日昨舉行揭牌典禮，會後舉行海洋保育執法人力培訓諮詢會議，針對海洋保育執法人力應具備什麼素養與職能，進行廣泛的意見交換。圖／金大提供

金門 海巡署 素養

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