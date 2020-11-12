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全國家事類技藝競賽頒獎典禮 172學生獲獎
新北市今日在市府舉辦「全國高級中等學校109學年度家事類學生技藝競賽頒獎典禮」，全國共有78校367名學生參賽，頒發了59個金手獎、113個優勝獎，這次頒獎典禮比照金馬獎頒獎模式，公布獲獎名單時，許多選手激動落淚，這次比賽也讓民眾看見台灣青少年的創作能量。
全國高級中等學校學生技藝競賽共分為五大類別，包括工業類、商業類、家事類、農業類及海事水產類，限定高三學生參賽，每校限推派至多2名選手參加一項職種競賽，是國內技職體系最高水準的賽事之一。
身為地主的新北市這次共有17位同學獲獎，包括金手獎4位，優勝13位，讓人再次見識新北市投資技職教育的成果。
新北市長侯友宜表示，技職教育是台灣的發展基礎，更是新北市的重點政策，而本次競賽項目家事類，亦是台灣未來產業轉型服務業的關鍵產業，新北市已連續3年獲得教育部技術及職業教育成效評比最高榮耀的「優等」成績。
樹人家商蕭書涵表示，很榮幸這次能拿下美顏職種金手獎第2名，為了參加比賽，從高二寒假就開始就每天練習，最後終於克服難關，在「紙圖」項目用眼影棒於紙上畫出美麗的漸層、眼影，獲得評審青睞，很謝謝師長給予的幫助。
獲得美顏職種金手獎第3名的能仁家商溫采蘋說，剛開始練習時，畫得很差，常常自己躲起來哭，撞牆期相當長，但自己早在高一就下定決心以後要走這條路，不能因為區區幾次失敗就放棄，記著心中這個想法，才能不斷堅持下去，這次能得獎是一個很大的鼓勵，自己未來也會努力堅持下去。
新北市教育局說，市府今年獨步全國，首推「新北市全國高級中等校技藝技能競賽選手培訓獎勵機制」，只要獲得國際技能競賽金牌者，就加碼補助選手獎助學金，最高達120萬元，盼能激勵師生追求頂尖，提升專業。
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