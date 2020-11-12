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屏東聖誕節又要下雪了！ 極光主題 感受雪國風情
每年吸引上萬人潮打卡拍照的「屏東聖誕節」將在11月27日在屏東公園熱鬧登場！屏東縣政府今年以「極光」為主題，將百年歷史的屏東公園打造成充滿奇幻氛圍的秘境，讓民眾在這熱帶南國也能體驗到北國聖誕風情，今年屏東聖誕節海報以「追極光」概念設計，製作立體旋轉式的海報並結合市區公車亭，讓搭車民眾眼睛為之一亮。
傳播暨國際事務處表示，縣府接續去年的聖誕老人立體海報熱潮，設計追光之旅的聖誕老人海報宣傳，寄發至全台文青店家，並在縣內特別打造15座聖誕老人追光互動裝置的公車亭，讓耶誕老人陪你一起等公車。
屏東公園將在11月27日點燈，展開長達3個月的主題燈飾展到明年3月1日，讓大家在無法出國期間，能到多一度的屏東體驗不一樣的聖誕氛圍。
聖誕節腳步接近，燈飾陸續在屏東公園內布置，引起民眾詢問，熱烈討論燈飾主題內容。傳播暨國際事務處今在官網（ https://www.i-pingtung.com/2020-ptcm ）搶先釋出10組主題燈飾模擬圖，有氣勢磅礡的「極地破冰號」、星光閃閃的「極地星空」及浪漫破表的「極光大道」等，讓民眾大呼太期待。
今年屏東聖誕節除主題燈組外，12月每周末及12月24日至27日期間，還有一連串的音樂演出、魔術秀、屏東下雪了及親子互動活動，其中12月24日至27日各有充滿異國風情的聖誕市集，讓大家度過豐富的聖誕節。活動詳情可上屏東縣政府官網查詢。
屏東特色公車亭：復興圖書館站、里港鄉公所站、中山勝利站、公園路介壽圖書館站、鹽埔國小站、萬丹國中站、南一站、潮州火車站、美和站（往屏東)）、繁華國小站、移民署站（往北） 、林森信義路口站、英雄館站、陸興中學站、大同國小站。
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