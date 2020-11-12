小學作業問「可否將愛傳給長輩？」 爸見兒回3字差點崩潰

華人教育重視「孝順」的美德，許多人從小就被教育要孝順父母、尊重師長，培養優良品性。然而，近日卻有一名爸爸被兒子的安親班老師提醒，叫他要跟兒子「懇談」，老師傳了一張兒子寫的題目卷，原來竟是兒子透露他其實不想「孝順」他。

一名爸爸在臉書「爆怨2公社」PO文，表示兒子的安親班老師傳了一張照片給他，並希望他能抽空與兒子「懇談」一番，原PO心裡擔心兒子是否出了什麼狀況，但看了照片中的內容後才突然意會過來。

原來安親班老師傳了一道題目，內容寫道「『百善孝為先』，你是否可以將愛傳給長輩？」沒想到兒子卻是選擇「有困難」的選項，並回答「因為我很忙」，讓他相當無奈，心裡吶喊「鵝子啊～我記得我不是這樣教你的啊～～～」。

原PO對於兒子的回答是好氣又好笑，笑虧「鵝子你到底有多忙，是比你老爸還忙逆？」許多網友看後都不禁大笑，「人家以後要做大事業的捏」、「跟老爸一樣事業作很大」、「孩子誠實是好事」、「忙著補習阿，忙著寫評量阿，忙著聽補習老師的教導阿...您的孩子沒有說謊阿」、「不打一頓對不起祖宗了呀」、「要體諒你兒子，他真的很忙」、「公子有交女友了？」