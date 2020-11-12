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竹市社造聯合成果展 周六北大公園登場

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市社造聯合成果展將於本周六在北大公園登場。圖／新竹市政府提供
新竹市社造聯合成果展將於本周六在北大公園登場。圖／新竹市政府提供

新竹市社造聯合成果展將於本周六上午10時在北大公園登場，包括區公所、16個社區組織、3個青年團隊、5個社群組織、2個藝文團隊、5個公寓大廈、2所社區大學、1所國民小學，共34個單位參加，將一整年社造努力的成果共同展現。現場除有音樂展演，還有社區美食、手作活動、生活體驗及親子共學及集章換好禮等活動，內容精彩豐富。

文化局指出，今年「社造咖！集合囉！」社造聯合成果展透過跨局處聯合辦理方式，傳達社區營造是需要「大家齊聚完成公共事務」的核心理念，齊聚造人、造事、造未來，今年參與社造團體除了社區、公寓大廈、學校、公所等不同組織外，還有許多青年團隊、民間企業也都加入，讓民眾看見新竹各地的美麗風土人情。

文化局表示，週六登場社造聯合成果展規畫5大戶外展區，包括社造大聲公、社區直販所、手作小時光、親子共學堂、生活故事屋，突破過去千篇一律制式的擺攤闖關成果展模式，透過局處、公所、社區夥伴一起努力，利用生活中常見物品作為布置，傳達社造跟家一樣有一份認同感及歸屬感。

開幕活動將由金澤21公寓大廈中君如藝術文教所帶領的青少年管樂團做為開場表演，下午則由好玩劇團帶來的「大湖好好玩」，演出有關香山在地的故事，表演節目豐富多元。活動詳情請上新竹市文化局網站及「新竹市社造中心」臉書 https://reurl.cc/Q3xNdZ 查詢，或撥打03-5337980或洽1999為民服務專線。

新竹市社造聯合成果展將於本周六上午在北大公園登場。圖／新竹市政府提供
新竹市社造聯合成果展將於本周六上午在北大公園登場。圖／新竹市政府提供

新竹 文化局 親子

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