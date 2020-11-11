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汐止國中棒球隊新戰力 市議員助添發球機

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員廖先翔以建議款協助汐止國中棒球隊添購發球機，提升隊員們訓練戰力。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員廖先翔以建議款協助汐止國中棒球隊添購發球機，提升隊員們訓練戰力。 圖／觀天下有線電視提供

汐止國中棒球隊屢創佳績，也曾經打進全國聯賽前八強，而球員們努力練習，也要有好的裝備，所以，新北市議員廖先翔就以建議款協助學校添購發球機，提升隊員們訓練戰力，比賽有更好的成績為校爭光。

市議員廖先翔表示，汐止國中一直以來都有優良的傳統，只是學校腹地不太夠，一直以來都得到外面練習，所以，我就有跟學校提出，球隊長期到外面練習的話需不需要一些設備，像是發球機、守備練習的器具等等，盡量爭取補助，讓學生有更好的學習環境。

廖先翔指出，在教練提出需求清單後，也跟市府教育局及學校一起共同配合，這次總共添購了打擊用的發球機及守備用的發球機，另外，還有球場除草用的除草機等等，也期待汐中的球隊在有好的設備、配備之後，有更亮眼的成績。

汐止國中校長吳慧蘭指出，汐止國中棒球隊成立了二十幾年，因為長時間的練習所以設備不是那麼的新，很感謝廖議員很關心學校的需求，在教練提出需要發球機之後，也協助爭取讓孩子有更好的學習。

汐止國中棒球隊教練蔡森夫說，這兩台發球機可以針對不同投手的型態不同的類似可以做打擊上的變化，在守備上的話，以往教練沒有辦法打出的高度、強調，可以提高守備上更高的層次。

汐止 教育局

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