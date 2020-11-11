雙溪小校圓飛行夢 柑林國小學生自製無人機

雙溪區柑林國小學生僅八人，自三年前蔡爸爸的翻轉教室與學校結緣，提供科學知識與創客學習資源，今年設定「柑林飛行夢」的主題，昨(10)日學生用木製材料包組裝無人機，並透過遙控器自由操作飛行，孩子玩得不亦樂乎。

柑林國小校長劉明相表示，柑林國小是雙溪區的小校，學生僅八人，採混齡教育，學生之間彼此熟悉且照顧，加上外部資源進駐，提供偏鄉學生更多學習上的啟發，蔡爸爸的翻轉教室來到學校已第三年，學生們都不陌生，繼上次完成遙控器後，輪到學生自製無人機，跟著老師的步驟拼湊材料，同時了解到無人機的架構與飛行原理。

蔡爸爸的翻轉教室助教黃任亭表示，手作的無人機相較市面上的遙控飛機，考驗著學生組裝的對稱與平衡，孩子中最大的五年級學生帶領著一年級學妹，零件拼不上時給予鼓勵，低年級的學生也很認真跟上每個步驟，從十字型骨幹的接合，到中央的遙控接收器、馬達，四邊的螺旋槳還要記得固定及裝上保護套，學生們等不及用成品，結合前幾週製作的遙控器試飛，不過第一次操作上下左右前後等立體空間飛行，練習上有難度卻也相當刺激。

透過無人機的組裝與完成，讓孩子們收獲不少成就感與對機械組裝的樂趣，也等不及將到手的新玩具帶給家人見識，無人機採USB充電，小朋友使用上也學習起飛時不要距離人太近，才能安全自在地翱翔於雙溪鄉野。